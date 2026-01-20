San Sebastiano a Termoli: festa e devozione per la Polizia Locale

TERMOLI. Con fede e devozione, Termoli ha rinnovato la tradizione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, con una solenne celebrazione svoltasi nella mattina di martedì 20 gennaio presso la Cattedrale Santa Maria della Purificazione. La Santa Messa è stata presieduta da monsignor Gabriele Mascilongo, parroco della diocesi, alla presenza del sindaco Nico Balice, del vice sindaco Michele Barile e del presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, insieme ai comandanti della Capitaneria di Porto e della Stazione Navale della Guardia di Finanza, al rappresentante dell’Autorità di sistema portuale di Bari, al capo distaccamento dei Vigili del Fuoco, al comandante Pietro Cappella e a tutto il corpo della Polizia Locale, nonché a rappresentanti dei Carabinieri e della Polizia di Stato, e ancora le associazioni del territorio: Nonni vigili, volontari Vigili del fuoco, Misericordia, ValTrigno, Sae 112, Anmi, Anc.

La ricorrenza, come da tradizione, è l’occasione per celebrare l’attività della Polizia Locale e riflettere sul ruolo del corpo all’interno della comunità. Con competenza e impegno quotidiano, gli agenti garantiscono la sicurezza del territorio, coordinandosi con gli altri uffici comunali e con le forze dell’ordine, in un servizio che va oltre il semplice presidio urbano.

Il culto di San Sebastiano, martire romano noto per la sua resistenza alla persecuzione di Diocleziano, è profondamente radicato nel territorio di Termoli e nei comuni limitrofi. La statua del santo, esposta nella Cattedrale, è stata al centro della venerazione dei fedeli durante la celebrazione. La devozione verso il Martire ha origini antiche e si lega anche a tradizioni di protezione contro le epidemie, come testimoniano le chiese e gli altari a lui dedicati nel Basso Molise e nella diocesi di Larino.

Nel corso della cerimonia, tra preghiere e riflessioni, i partecipanti hanno potuto rinnovare il legame tra la comunità e il corpo della Polizia Locale, ricordando il valore della dedizione, del servizio e della collaborazione tra istituzioni civili, militari e religiose. La giornata di San Sebastiano conferma, ancora una volta, il ruolo del santo come protettore della città e dei suoi uomini in divisa, simbolo di tutela e devozione condivisa da generazioni.

AZ