“Ti concedo rifugio”: fotografi da Gaza al Castello Svevo

TERMOLI. “I Grant You Refuge” è molto più di una mostra fotografica: è un atto di denuncia, una chiamata alla coscienza, un rifugio simbolico che Termoli offre al popolo palestinese attraverso lo sguardo diretto e coraggioso di sei fotoreporter di Gaza — Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras, Shadi Al-Tabatibi — testimoni oculari di una realtà che i media occidentali continuano a silenziare. Le loro immagini, crude e potenti, raccontano l’atrocità del conflitto e la resilienza di chi lo subisce, in rappresentanza delle decine di fotografi che ogni giorno rischiano la vita per documentare l’ingiustizia.

Il titolo della mostra, ospitata al Castello Svevo dal 17 al 25 gennaio 2026, si ispira all’omonima poesia della scrittrice palestinese Hiba Abu Nada, uccisa nel sud di Gaza da un raid israeliano il 20 ottobre 2023: un tributo alla parola che resiste, alla memoria che non si lascia cancellare.

Ogni scatto è un battito cardiaco, ogni immagine è una testimonianza vissuta, non solo osservata. I bambini che giocano tra le macerie, le madri che proteggono con lo sguardo, le comunità che si rifiutano di cedere alla disperazione: tutto questo emerge dagli obiettivi di chi non è immune alla violenza che documenta, ma ne è parte integrante, bersaglio consapevole. Essere giornalisti a Gaza significa vivere sulla linea di fuoco, dove ogni clic può essere l’ultimo, ma dove ogni clic è anche un atto di resistenza. La mostra, promossa da ANPI Termoli e Assemblea Palestinese Libera Basso Molise, con stampe prodotte dal Comune di Ravenna per il Festival delle Culture 2025 “Oltre il conflitto”, e traduzioni curate dalla Casa delle Culture, si inserisce nel tessuto civile del Basso Molise come spazio di verità e solidarietà.

A Termoli, città di confine e di passaggi, il Castello Svevo si trasforma in presidio di umanità, accogliendo cittadini e studenti in un percorso visivo che rompe le barriere dell’indifferenza e accende la responsabilità collettiva. In un tempo in cui la narrazione dominante distorce e rimuove, “I Grant You Refuge” restituisce dignità, voce e visibilità a chi lotta per esistere.

La mostra è stata curata dal fotografo e filmmaker Paolo Patruno Paolo Patruno è un fotografo e filmmaker documentarista. Ha viaggiato attraverso l’Africa per più di dieci anni, documentando temi che riguardano i diritti umani e la salute materna. I suoi lavori hanno ricevuto riconoscimenti e premi a livello internazionale. https://www.paolopatrunophoto.org https://www.instagram.com/p.pat.j

BIO FOTOGRAFI

Shadi Al-Tabatibi è un fotografo professionista che inizialmente si era concentrato sull’obiettivo di catturare la bellezza di Gaza City. In seguito si è lanciato nel fotogiornalismo, essendosi specializzato nella fotografia e video con droni. Il suo lavoro è stato riconosciuto da prestigiose agenzie internazionali. www.instagram.com/shadi_tabatiby

Mahdy Zourob è un fotoreporter che ha studiato media e comunicazione di massa all’Università di Al-Azhar. In seguito alla brutale invasione militare nella Striscia di Gaza, si è dedicato alla documentazione delle sofferenze e delle violazioni che il popolo palestinese sta affrontando. www.instagram.com/mahdy_zourob

Saeed Mohammed Jaras è un fotoreporter che ha lavorato per diverse agenzie internazionali, tra cui la Middle East Photography Agency. Saeed è stato ferito più volte durante il suo lavoro di fotoreporter e spera che la pace e la stabilità prevalgano e la situazione volga al meglio. www.instagram.com/said.m.jaras

Mohammed Hajjar è un fotografo e giornalista che vive nella Striscia di Gaza, ha vinto molti premi a livello locale e internazionale e lavora come freelance con giornali e agenzie di stampa dal 2007. Ha seguito tutti gli eventi a Gaza e il conflitto palestinese/israeliano. www.instagram.com/mhmed_hajjar

Omar Ashtawy è un fotoreporter impegnato nella documentazione di tutte le fasi del conflitto israelo-palestinese e delle implicazioni più ampie del conflitto. Ha lavorato come fotografo dello staff per APA Images, e come freelance per diverse testate giornalistiche internazionali. www.instagram.com/omar_ashtawy

Jehad Al-Sharafi è un fotoreporter e operatore umanitario che vive nella Striscia di Gaza. Ha collaborato con diverse organizzazioni internazionali, cercando di catturare la sofferenza delle persone e la realtà della vita sotto continui bombardamenti e pericoli. www.instagram.com/jehad_alshrafi.

EB