“Un Poster per la Pace”: l’anima artistica degli studenti

TERMOLI. Premiati ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Termoli, gli alunni delle scuole medie del Basso Molise in occasione del 40° anniversario del concorso “Un Poster per la Pace”, promosso dal Lions Club International e dal Lions Club Tifernus. Un appuntamento ormai storico, capace di coinvolgere ogni anno le giovani generazioni su un tema di straordinaria attualità: la pace, osservata e interpretata attraverso lo sguardo sincero, fragile e potentissimo dei ragazzi. Oltre 200 elaborati sono stati esaminati dalla commissione giudicante, che ha incontrato non poche difficoltà nel selezionare i vincitori, tanto era alto il livello artistico ed emotivo dei lavori presentati.

Ad aggiudicarsi la copertina del calendario e il riconoscimento principale del concorso è stata Carola Casolino, alunna della scuola secondaria di Primo Grado della “Maria Brigida”: il suo disegno raffigura un albero-simbolo di speranza, capace di evocare un futuro sereno, libero da guerre e morti, con un pensiero rivolto soprattutto ai bambini, inermi vittime dei conflitti e costretti a pagare il prezzo più alto delle follie degli adulti. Il calendario raccoglie 12 disegni più la copertina, frutto del lavoro di studenti provenienti da diversi istituti del territorio.

I dodici vincitori, selezionati tra oltre 200 elaborati, sono: per la Bernacchia-Schweitzer Jordan Ludovico; per l’istituto Achille Pace Francesco Renzi; per l’Istituto John Dewey di San Martino in Pensilis, Ururi e Portocannone Maria Macario (San Martino in Pensilis), Joja Ana-Fernanda (Ururi), Morena D’Amario e Jomeer Za Khare (Portocannone); per l’istituto Brigida-Cuoco, oltre alla vincitrice Carola Casolino, Samuele Carriero, Petra Cupido, Camilla Oliva, Davide Giambernardino, Miriam Caravatta e Florio Matteo.

Alla cerimonia hanno preso parte gli studenti accompagnati dai dirigenti scolastici, in un clima di forte emozione e partecipazione. Durante la premiazione sono intervenuti il Presidente del Lions International Distretto 108A, Domenico Fabiani, l’avvocato Antonio Capobianco e il Presidente del Lions Club Tifernus, Ilio Giordano, che hanno sottolineato il valore educativo e culturale del concorso, capace di trasmettere ai giovani i principi del dialogo, del rispetto e della convivenza pacifica. Un evento che conferma come, attraverso l’arte e la creatività, i ragazzi sappiano lanciare messaggi potenti e necessari, ricordando a tutti che la pace non è un concetto astratto, ma una responsabilità collettiva da coltivare ogni giorno.