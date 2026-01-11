Vespa Club Thermularum: passione decennale

TERMOLI. Dieci anni non sono solo un numero: sono un orizzonte percorso, un’appartenenza costruita, un’identità che si è fatta comunità. Oggi il Vespa Club Thermularum festeggia il suo primo decennio di vita, celebrando una storia che profuma di mare, di asfalto caldo, di amicizie nate tra un rombo e un saluto con la mano.

Dal 2016 al 2026 il club ha scritto una pagina autentica della socialità termolese, diventando un punto di riferimento per chi vede nella Vespa non un semplice mezzo, ma un modo di stare al mondo. In dieci anni il gruppo è cresciuto come una famiglia: raduni, viaggi, iniziative solidali, eventi culturali, partecipazioni ufficiali e incontri spontanei hanno costruito un mosaico di esperienze che oggi appartiene a tutta la città.

Il Vespa Club Thermularum ha portato in alto il nome di Termoli ovunque sia passato, custodendo e diffondendo i valori più puri del vespismo: amicizia, rispetto, tradizione, stile. Valori che non invecchiano, non si consumano, non passano mai di moda. Valori che hanno unito generazioni diverse sotto lo stesso casco, lungo la stessa strada.

Ogni chilometro condiviso è diventato memoria. Ogni sorriso scambiato è diventato racconto. Ogni motore acceso ha alimentato un legame che va oltre la passione per le due ruote: è appartenenza, è identità, è Termoli che si riconosce in un gruppo capace di trasformare un hobby in un simbolo collettivo.

Dieci anni non rappresentano un traguardo, ma una ripartenza. Con lo sguardo rivolto al futuro e le ruote ben salde sull’asfalto, il Vespa Club Thermularum continua il suo viaggio con la stessa energia del primo giorno, pronto a scrivere nuove pagine di strada, di comunità e di emozioni condivise.

Auguri Vespa Club Thermularum.

Che il rombo delle vostre Vespa continui a risuonare forte, unendo persone, storie e territori.

2016–2026: dieci anni di noi, dieci anni di Termoli in movimento.

