venerdì 23 Gennaio 2026
Cerca

Vespri di San Timoteo: Termoli crocevia di dialogo tra Chiese

Ph Stefano Leone
  • Redazione
  • Cultura e società, Foto, Video

TERMOLI. «Oggi è opportuno vivere un momento di fede e di preghiera insieme con la Chiesa ortodossa, rendendo palpitante questa condivisione e la stessa fede, l’unica fede che viene dagli Apostoli”, ha dichiarato il vescovo Claudio Palumbo, in occasione della celebrazione dei Vespri di San Timoteo.

Si sta svolgendo a Termoli uno dei momenti più significativi della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio 2026). Ieri, giovedì 22 gennaio, nella Cattedrale, la comunità diocesana ha celebrato i Vespri con l’Inno Akathistos, insieme ai rappresentanti della Diocesi Ortodossa Romena d’Italia.

La scelta della data non è casuale: il 22 gennaio le Chiese ortodosse ricordano San Timoteo, discepolo prediletto dell’apostolo Paolo, il cui corpo è custodito e venerato a Termoli. La città adriatica si è così trasformata in un luogo di convergenza spirituale tra Oriente e Occidente.

L’iniziativa, curata dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, rappresenta un gesto concreto di fraternità, un invito a riconoscersi parte di un’unica storia apostolica che supera confini, riti e tradizioni. La celebrazione termolese si pone come segno tangibile di comunione, radicato nella presenza del Patrono e nella vocazione della città a essere ponte, casa e approdo per tutti i cristiani che cercano unità nella diversità.

AZ

Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone
Ph Stefano Leone