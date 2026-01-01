“Bella” si è smarrita dalla zona di San Pietro

TERMOLI. Ancora un annuncio per un gatto smarrito: «Buongiorno, abbiamo smarrito domenica 28, dal pomeriggio alle ore 18, la nostra dolce cucciola di 7 mesi. Si chiama Bella. A Termoli, in zona via Sangro – via Adda – via Trigno, vive in casa con noi ed è scappata dalla finestra sul giardino. Ho avvisato i confinanti e faccio questo post per le persone di buon cuore un po’ più lontane. L’abbiamo cercata tutta la notte intorno a casa e nei giorni successivi nei dintorni. Siamo molto addolorati. Spero che qualcuno di buon cuore, se la dovesse vedere, mi contatti con urgenza qui ai seguenti numeri: 3403176007 e 3477503950 (Annibale).

Allego foto della nostra cucciola. Pesa 2 kg e mezzo, ha il manto tigrato grigio/marroncino. È sempre un po’ impaurita come carattere, non si fa assolutamente prendere. L’abbiamo salvata in mezzo alla strada in brutte condizioni e l’abbiamo curata, guarita e adottata. È sterilizzata.

Segni particolari: codina “ad uncino” e macchietta marrone sul naso».