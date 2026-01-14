Che avventura: Marco Nicodemo allenatore dei portieri in Uzbekistan

TERMOLI. Marco Nicodemo nuovo allenatore dei portieri in Uzbekistan.

Il Bunyodkor di Tashkent, uno dei club più prestigiosi della Serie A uzbeka, ha scelto ancora una volta Antalya come sede del ritiro invernale, seguendo una tradizione ormai consolidata tra le squadre dell’Asia Centrale che in Turchia trovano clima mite, strutture di livello europeo e la possibilità di confrontarsi in amichevole con club provenienti da diversi continenti.

Proprio durante questo ritiro il Bunyodkor ha inserito nel proprio staff tecnico un nuovo allenatore dei portieri: l’italiano Marco Nicodemo, licenza UEFA B, termolese, ex portiere di valore che ha difeso i pali del Termoli e di altre realtà importanti fuori regione, e che nella gestione Montaquila è stato il preparatore dei portieri giallorosso distinguendosi per competenza, metodo e serietà.

La scelta di un tecnico italiano non è casuale: all’estero il calcio italiano continua a essere un riferimento assoluto per metodologia, organizzazione difensiva e soprattutto per la scuola dei portieri, considerata tra le migliori al mondo.

L’ingaggio di Nicodemo conferma la volontà del Bunyodkor di alzare ulteriormente i propri standard tecnici e organizzativi, in un contesto calcistico che sta vivendo una fase di crescita evidente, testimoniata anche dalla presenza di Fabio Cannavaro come commissario tecnico della nazionale uzbeka in vista dei Mondiali 2026.

Per Nicodemo si tratta di un’occasione internazionale di grande valore, colta con coraggio e ambizione, un passo che porta con sé l’orgoglio di Termoli e del Molise e che merita un augurio sincero: che questa nuova avventura in Oriente possa rappresentare un capitolo importante della sua carriera e un motivo di soddisfazione personale e professionale.

Michele Trombetta