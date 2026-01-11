Giallorossi battuti ad Ancona 1-0: altra trasferta amara per il Termoli

ANCONA. Partita difficile al “Del Conero” per i giallorossi, col Termoli battuto 1-0 ad Ancona (foto Filippo Cantore).

Partita difficile al “Del Conero” di Ancona per il Termoli. Il match comincia e, almeno per i primi dieci minuti, sono i giallorossi a sorprendere i dorici con una serie di azioni che fanno drizzare le antenne ai biancorossi.

Al 2’ ci prova Romano in area, ma la palla finisce sul fondo. Al 7’ ancora Romano crea scompiglio nell’area anconetana: parata non facile per Salvati. All’8’ è ancora Termoli: Staffa viene fermato e conquista un calcio d’angolo che però non ha seguito.

Al 10’ la prima azione dell’Ancona: Meola tira, ma Trosey – al suo debutto in giallorosso – para tranquillamente. Al 12’ Ancona pericolosissima: un attaccante dorico, lanciato ottimamente, si ritrova davanti al portiere termolese che lo ipnotizza ed effettua una grande parata. Al 13’ Trosey si ripete su un gran tiro di Cericola, deviando in corner.

Al 19’ Cericola si divora il gol: solo davanti a Trosey, anche grazie a un errore di un difensore giallorosso, spreca ancora. Ma alla lunga la pressione dell’Ancona porta al vantaggio: al 39’ Trosey, fino ad allora perfetto, esce male e si lascia sfuggire il pallone dalle mani; Cericola, a due passi, raccoglie e insacca per l’1-0 dei locali.

Finisce così il primo tempo con il Termoli in svantaggio: peccato, perché senza l’errore di Trosey i giallorossi sarebbero rimasti ancora imbattuti.

Nella ripresa entra il nuovo acquisto Marsico, punta centrale. L’inizio è abbastanza tranquillo: al 58’ ancora Cericola è pericoloso sotto porta. Il Termoli però resta molto propositivo, anche se il ritmo cala rispetto al primo tempo. Arriva una buona occasione per i giallorossi, ma il tiro di Romano termina sul fondo.

Al 79’ punizione dal limite per l’Ancona: palla facile per Trosey che para senza problemi. All’80’ episodio chiave: negato un rigore evidentissimo al Termoli. Un giallorosso viene falciato con entrambe le gambe in area di rigore, ma l’arbitro indica che il fallo è fuori; le immagini TV dimostrano il contrario.

All’85’ contropiede pericoloso dell’Ancona, ma il tiro viene parato da Trosey. Risponde il Termoli, fermato in calcio d’angolo. I giallorossi chiudono in attacco: al 90’ altro corner, pericolo in area, ma Salvati para in due tempi. C’è tempo anche per una mini rissa durante i lunghi minuti di recupero: dopo 7 minuti viene espulso Colabella e il Termoli resta in dieci.

Dopo ben 8 minuti di recupero, con un buon Termoli e un rigore nettissimo negato, la gara termina con la vittoria anconetana per 1-0, rete di Cericola al 39’.

Michele Trombetta