Marone a Roccaraso: autonomia e riforma delle province al centro della tre giorni della Lega

ROCCARASO/RIVISONDOLI. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Lavori Pubblici e Viabilità Michele Marone è da ieri in Abruzzo per partecipare alla tre giorni “Idee in Movimento”, la kermesse organizzata dalla Lega che riunisce ministri, dirigenti, amministratori e militanti per un confronto interno sul futuro del Paese e sul ruolo dei territori.

Marone ha aperto il primo panel accanto al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in un dibattito dedicato ai due temi più sensibili per le regioni del centro-sud: autonomia differenziata e riforma delle province.

“Per noi dei territori del centro-sud Italia il tema dell’autonomia è molto sentito e delicato – ha sottolineato Marone – tanto da aver generato un confronto acceso. Oggi abbiamo l’opportunità di ascoltare direttamente il Ministro Calderoli e comprendere perché l’autonomia possa rappresentare un’opportunità non solo per il Paese, ma soprattutto per le regioni meridionali”.

L’assessore ha poi rimarcato la necessità di “idee concrete per far funzionare al meglio le nostre amministrazioni e, quindi, i nostri territori”.

La presenza di Marone nel panel inaugurale conferma il peso crescente delle istanze del Mezzogiorno all’interno del partito, in un appuntamento che la Lega ha voluto dedicare proprio al valore dei territori, sintetizzato nello slogan scelto per la manifestazione: “La nostra forza sono i territori”.

La kermesse della Lega: tre giorni di confronti e tavoli tematici

La tre giorni, in programma dal 23 al 25 gennaio tra Roccaraso e Rivisondoli, è stata presentata dal partito come un’occasione di confronto aperto, con la partecipazione di ministri, sottosegretari, amministratori locali, dirigenti e rappresentanti della società civile.

La giornata inaugurale del 23 gennaio si è svolta nella Sala Comunale di Roccaraso, con i saluti del sindaco Francesco Di Donato e del segretario regionale della Lega Abruzzo Vincenzo D’Incecco. A seguire gli interventi del sottosegretario Claudio Durigon e del segretario federale Matteo Salvini, che hanno introdotto i primi tavoli dedicati alla gestione di Roma, alle esigenze dei sindaci e alla riforma delle province, con il contributo dello stesso Calderoli.

Il 24 e 25 gennaio i lavori proseguono all’Hotel Aqua Montis di Rivisondoli con decine di panel su agricoltura, giustizia, sicurezza, scuola, giovani, diritti civili, ZES e infrastrutture. Tra i protagonisti: Alessandra Locatelli, Luca Zaia, Riccardo Molinari, Giuseppe Valditara, Silvia Sardone, Lorenzo Fontana, Giancarlo Giorgetti, Edoardo Rixi, Matteo Piantedosi.

La chiusura è affidata al segretario federale Matteo Salvini.

Il ruolo del Sud nel dibattito sull’autonomia

L’intervento di Marone ha riportato al centro del confronto una questione cruciale: come garantire che l’autonomia non diventi un fattore di divario, ma uno strumento di efficienza amministrativa e sviluppo equilibrato.

Un tema che, nelle regioni del centro-sud, continua a generare attenzione e preoccupazione, ma anche la volontà di partecipare attivamente alla definizione del modello.

Con la sua presenza e il suo intervento, Marone ha portato in Abruzzo la voce dei territori meridionali, rivendicando un ruolo da protagonisti nel processo di riforma.

Emanuele Bracone