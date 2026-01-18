Volley femminile: sabato agrodolce per le due formazioni termolesi

TERMOLI. Sabato agrodolce per le due formazioni termolesi impegnate nel campionato di Serie D Interregionale di pallavolo.

DELFINA VOLLEY SCHOOL

Sconfitta secca per la Delfina Volley School Termoli, allenata da Alfredo Mottola, che tra le mura amiche della palestra del plesso scolastico della scuola media Oddo Bernacchia, in contrada Difesa Grande (via dei Faggi), ha ceduto nettamente alla Gada Volley Pescara con il punteggio di 0-3.

Parziali: 14/25 – 15/25 – 15/25

I arbitro: Manes Michelangelo

TERMOLI PALLAVOLO

Obiettivamente la formazione pescarese, sodalizio veterano di questa categoria, ha avuto vita abbastanza in discesa contro le giovanissime avversarie termolesi. La Delfina paga un evidente deficit di esperienza rispetto alle abruzzesi, anche se non sono mancati alcuni momenti di difficoltà per la squadra ospite. Alla lunga, però, la maggiore qualità tecnica ha fatto la differenza. Del resto, non sono queste le gare che la Delfina Volley School è chiamata a fare proprie in questa stagione.

Decisamente più sorridente, invece, il sabato delle “cugine” della Termoli Pallavolo, che al PalaSabetta hanno superato con autorità la Julia Gas Montesilvano con un netto 3-0.

Parziali: 25/14 – 25/22 – 25/21

I arbitro: Aster Ilaria

II arbitro: D’Angelo Granata Loris

Una vittoria importante che consente alle ragazze di Mauro Palli di agganciare proprio Montesilvano al terzo posto in classifica con 22 punti, a conferma di un campionato finora di alto livello. La zona play-off, a questo punto, è sempre più a portata di mano.

Michele Trombetta