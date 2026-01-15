Acea tra i Top Employers Italia 2026: quinto anno consecutivo di eccellenza

TERMOLI. Acea, primo operatore idrico in Italia con 10 milioni di clienti serviti e seconda realtà del settore in Europa, entra al 18° posto nella classifica Top Employers Italia 2026, stilata da Top Employers Institute in collaborazione con A&F de La Repubblica. Il Gruppo riceve questo prestigioso riconoscimento per il quinto anno consecutivo, grazie a iniziative che favoriscono un ambiente di lavoro altamente performante e la crescita delle proprie Persone.

Tra queste iniziative spicca Acea Academy, programma dedicato alla formazione su Leadership, Digitalizzazione, Robotica, Intelligenza Artificiale e sviluppo delle competenze digitali.

Top Employers Institute, attivo in 131 Paesi, è l’autorità globale per la certificazione, il benchmarking e la consulenza nel settore HR. Il programma valuta le organizzazioni attraverso l’HR Best Practices Survey, analizzando sei aree chiave: People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion e Wellbeing.

“La certificazione Top Employer 2026 rappresenta la sintesi di un anno particolarmente intenso per la nostra strategia People – dichiara Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ACEA. Abbiamo sviluppato percorsi concreti che rafforzano la cultura aziendale e l’engagement dei nostri collaboratori, anticipando le sfide del mercato e valorizzando i talenti. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e continueremo a investire in innovazione, strategia e persone, per costruire un futuro solido e sostenibile.”

AZ