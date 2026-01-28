Ance Molise richiama gli enti appaltanti: a febbraio si apre la finestra per il Fondo caro materiali

TERMOLI. L’Ance Molise ha inviato questa mattina una nota Pec, firmata dal presidente Corrado Di Niro, a tutte le stazioni appaltanti della regione per richiamare l’attenzione sulla seconda finestra temporale utile all’accesso al Fondo nazionale contro il caro materiali previsto dal decreto aiuti 2022.

Dal 1° al 28 febbraio sarà infatti possibile presentare le istanze di ristoro relative agli aumenti eccezionali dei prezzi sostenuti dalle imprese impegnate nell’esecuzione di opere pubbliche.

L’Associazione, nella comunicazione indirizzata agli enti locali, ricorda che il decreto del Ministero delle Infrastrutture dell’8 maggio 2025 ha definito in modo puntuale l’ambito temporale della finestra di febbraio 2026: saranno ammissibili le lavorazioni eseguite tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2025 negli appalti rientranti nelle tutele del decreto aiuti. Una precisazione necessaria per evitare ritardi, errori procedurali o esclusioni che rischierebbero di penalizzare imprese già gravate da aumenti dei costi non assorbibili nei quadri economici originari.

Di Niro, nel ribadire l’urgenza di una collaborazione attiva tra imprese e stazioni appaltanti, sottolinea come la corretta gestione delle finestre temporali rappresenti uno strumento essenziale per garantire continuità ai cantieri pubblici molisani e tutelare la tenuta economica del settore. L’Ance Molise invita pertanto gli enti a predisporre per tempo la documentazione necessaria e a favorire un flusso rapido delle richieste, così da assicurare alle imprese l’accesso ai ristori previsti dalla normativa nazionale.