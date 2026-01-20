Case in Molise, cresce l’interesse internazionale

TERMOLI. Il Molise non esiste, dicono in molti. Invece esiste eccome. Esiste nei borghi arroccati sull’entroterra, dove le strade si stringono tra case di pietra e campi silenziosi. Esiste sulle coste tranquille, lontane dai flussi turistici, dove il mare accompagna senza disturbare. Esiste nelle piazze dei piccoli comuni, nelle botteghe ancora gestite da chi conosce ogni nome e ogni storia. E negli ultimi anni, sorprendentemente, esiste anche negli occhi di chi viene da lontano, dagli Stati Uniti all’Europa, alla ricerca di un pezzo d’Italia autentica, lontano dai cliché e dal turismo di massa.

Il 2025 conferma una tendenza chiara: sempre più acquirenti stranieri guardano al Molise. La crescita delle richieste estere del +5% rispetto all’anno precedente racconta di un interesse che va oltre le mode, oltre i grandi centri e le città famose. Cercano autenticità, prezzi accessibili e uno stile di vita più lento, più umano. Cercano case indipendenti, ville ristrutturate, abitazioni pronte da vivere, dove poter trasferire la loro quotidianità senza dover reinventare tutto da zero.

Non stupisce quindi che l’interesse si concentri nei borghi e nell’entroterra: Petacciato, Tavenna, Montenero di Bisaccia, Trivento e Guglionesi. Piccoli centri che combinano mare o natura, dimensioni umane e costi della vita contenuti. Località che fino a pochi anni fa sembravano invisibili sulle mappe immobiliari internazionali, oggi attirano chi vuole una vita più autentica, più lenta, lontana dal rumore delle grandi città.

Ma non si tratta solo di case: chi sceglie il Molise cerca un’esperienza di vita. Il valore economico degli immobili richiesti è contenuto: tre quarti delle ricerche si concentrano sotto i 100.000 euro, cifra che qui permette di abitare una casa indipendente, spesso ristrutturata, senza compromessi. In altre regioni italiane, simili soluzioni costerebbero il doppio, o sarebbero quasi impossibili da trovare.

Il Molise è un piccolo miracolo per chi desidera una seconda vita: un luogo dove il tempo sembra scorrere più lento, dove il contatto con la comunità locale non è un optional ma una realtà quotidiana, e dove la qualità della vita supera ogni parametro estetico o commerciale. È una terra che offre la possibilità di vivere l’Italia vera, fatta di rapporti concreti, natura vicina e borghi che non sono solo scenografie, ma case vere, strade da percorrere, storie da ascoltare.

L’interesse internazionale non si limita agli Stati Uniti, tradizionalmente primo mercato di riferimento: oggi crescono anche Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia. Persone che cercano sostenibilità, un ritmo più lento, un rapporto con il territorio. Non scelgono il Molise per fama o moda, ma per esperienza e autenticità.

Il Molise non esiste, dicono. E forse è proprio questo il suo segreto: esiste ma resta fuori dai radar dei grandi flussi turistici, lontano dalle mete conosciute. Chi lo scopre, però, non lo dimentica facilmente. Chi compra qui, chi sceglie di viverci anche solo per qualche mese all’anno, trova qualcosa che altrove sembra impossibile da comprare: tempo, spazio, calma e un senso di casa che non è solo un tetto sopra la testa, ma un modo di vivere.

In un’Italia sempre più affollata e cara, il nostro Molise si conferma come la regione dove il valore dell’esperienza supera quello della visibilità, dove la vita scorre con un ritmo umano, e dove anche una piccola casa può trasformarsi in un sogno concreto, reale, da vivere ogni giorno.

Alberta Zulli