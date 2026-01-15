Coldiretti Molise: confermata la compensazione dei crediti d’imposta per le aziende agricole

CAMPOBASSO. Buone notizie per le imprese agricole: grazie all’impegno sindacale degli ultimi mesi, Coldiretti ha ottenuto la conferma della possibilità di compensare i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 con i debiti relativi ai contributi previdenziali e assicurativi INAIL.

Secondo la struttura fiscale di Coldiretti Molise, questa possibilità rappresenta uno strumento fondamentale per il settore. Senza di essa, molte agevolazioni fiscali legate agli investimenti rischierebbero di rimanere solo teoriche, penalizzando le aziende che avevano pianificato gli investimenti confidando in regole chiare e stabili.

“Si tratta di un risultato concreto – commenta il direttore regionale Aniello Ascolese – frutto di un’azione sindacale determinata e responsabile, volta a tutelare le imprese agricole e i loro titolari. Ogni giorno queste aziende lavorano per produrre cibo sano e di qualità, sostenendo non solo il reddito delle proprie attività e dei propri dipendenti, ma anche la salute di tutti i cittadini-consumatori”.

Per ulteriori informazioni e assistenza sulle modalità di compensazione dei crediti d’imposta, Coldiretti Molise invita i soci imprenditori agricoli a rivolgersi agli uffici dell’Organizzazione presenti su tutto il territorio regionale, dove esperti fiscalisti forniranno supporto personalizzato.