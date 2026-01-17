Comuni e Regione insieme per chance occupazionali: al via la “Borsa Lavoro-Work Experience”

TERMOLI. Si è svolta ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Termoli, la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni molisani per l’adesione all’intervento regionale “Borsa Lavoro-Work Experience”, il programma pensato per favorire l’inserimento lavorativo e la formazione pratica di disoccupati e inoccupati attraverso esperienze dirette presso gli enti pubblici.

All’incontro hanno preso parte l’assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti, il sindaco di Termoli Nico Balice, numerosi primi cittadini del Basso Molise, assessori e relatori tecnici che hanno illustrato agli amministratori locali obiettivi, modalità operative e finalità dell’iniziativa. I Comuni sono stati invitati a candidarsi come soggetti ospitanti, mettendo a disposizione uffici, servizi e competenze per accogliere i beneficiari del progetto. La “Borsa Lavoro-Work Experience” si configura come uno strumento concreto di politica attiva, mirato a contrastare la disoccupazione – in particolare quella giovanile e di lunga durata – attraverso percorsi di formazione sul campo e l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il valore strategico della collaborazione tra Regione Molise, Centri per l’Impiego ed enti locali, chiamati a costruire una rete territoriale capace di offrire opportunità reali e non misure solo teoriche. Annunciata anche la fase successiva del progetto: la sottoscrizione ufficiale della Convenzione tra Regione e Comuni aderenti, che prosegue dopo gli appuntamenti già svolti presso i Centri per l’Impiego di Isernia e Campobasso e che oggi ha fatto tappa al Centro per l’Impiego di Termoli, nuovamente ospitato nella sala consiliare.

L’incontro rappresenta un passaggio decisivo verso l’attuazione operativa dell’intervento: i Comuni molisani diventano protagonisti di un percorso che punta a trasformare le amministrazioni locali in luoghi di formazione, inclusione e rilancio occupazionale, rafforzando il legame tra istituzioni e territorio.

Michele Trombetta