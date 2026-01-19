Confartigianato e Casartigiani Molise firmano il Patto Federativo

CAMPOBASSO. È stato sottoscritto lunedì 19 gennaio 2026, nella sede di Confartigianato Imprese Molise a Isernia, il Protocollo d’intesa tra Confartigianato Imprese Molise e Casartigiani Molise. A siglare l’accordo sono stati Romolo D’Orazio, presidente regionale di Confartigianato Imprese Molise, ed Errico Russo, presidente regionale di Casartigiani Molise.

L’intesa avvia formalmente il percorso di adesione di Casartigiani Molise (A.M.A.) al sistema Confartigianato Imprese Molise, con l’obiettivo di favorire una progressiva integrazione delle attività di rappresentanza sindacale e dei servizi offerti alle imprese associate. Un cammino che guarda anche a una possibile adesione definitiva al sistema Confartigianato.

L’accordo assume un valore strategico per l’intero comparto della rappresentanza dell’artigianato e delle piccole e medie imprese molisane, soprattutto in una fase storica segnata da instabilità economica, tensioni geopolitiche e mercati sempre più complessi. La collaborazione tra le due organizzazioni, sostenuta dalle rispettive confederazioni nazionali, rappresenta un’esperienza inedita nel panorama regionale, destinata a rafforzare il peso del mondo produttivo locale.

Alla base del Patto Federativo vi è la volontà di ampliare le opportunità per le imprese del territorio, attraverso servizi più strutturati, strumenti innovativi a supporto della crescita aziendale e una maggiore capacità di progettazione condivisa. L’intesa non comporta una rinuncia all’autonomia delle due sigle, ma punta a valorizzarne le specificità mediante una razionalizzazione delle attività e una programmazione associativa più efficace.

Il Protocollo apre inoltre la strada alla costruzione di una rappresentanza territoriale unitaria e più solida, in grado di rispondere in maniera mirata alle esigenze delle imprese molisane, che operano in contesti territoriali diversi per dimensioni, vocazioni produttive e priorità di sviluppo.

Con questo accordo, Confartigianato Imprese Molise e Casartigiani Molise consolidano un percorso comune fondato sul rispetto reciproco, sulla valorizzazione delle rispettive storie e su un impegno condiviso che da quasi cinquant’anni sostiene l’economia regionale. Una scelta definita coraggiosa e lungimirante, orientata a rafforzare il ruolo dell’artigianato e delle PMI nel futuro del Molise.