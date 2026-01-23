Contratto di arruolamento, Federpesca positiva sull’incontro con le Capitanerie

TERMOLI. Federpesca ha espresso soddisfazione per l’esito della riunione tenutasi presso il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, dedicata alle novità introdotte dalle recenti modifiche all’articolo 328 del Codice della Navigazione in materia di contratto di arruolamento.

L’incontro era stato richiesto dall’associazione per chiarire alcune perplessità operative emerse nella fase applicativa della norma e per favorire una uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.

Durante la riunione è emersa con chiarezza la volontà del Comando Generale di accompagnare il settore della pesca in questo percorso di semplificazione, impegno considerato un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle imprese e dei lavoratori del comparto.

La disponibilità delle autorità è stata confermata dalla partecipazione alla riunione e dagli interventi del vice Comandante Generale, Ammiraglio Leone, e del Capo del 2° Reparto, Contrammiraglio Giovannone, ai quali Federpesca ha rivolto un ringraziamento formale.

Particolare apprezzamento è stato espresso per l’impegno del Comando Generale nell’elaborazione di una circolare esplicativa specifica per il settore della pesca, nonché di una bozza di contratto di arruolamento destinata a fungere da guida operativa per gli operatori, contribuendo a prevenire errori applicativi e a garantire maggiore certezza normativa.

Federpesca ha infine confermato la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni competenti per segnalare eventuali criticità nella fase applicativa, con l’obiettivo di assicurare che le nuove disposizioni rappresentino un reale beneficio per il settore, nel rispetto delle regole e della tutela del lavoro marittimo.