Dimezzato l’organico alla nuova casearia Del Giudice: licenziamenti per 27 dipendenti

TERMOLI. La nuova Casearia Del Giudice entra nella fase più dura della sua storia recente. La cessione del ramo d’azienda al gruppo campano, presentata nei mesi scorsi come un passaggio capace di garantire continuità e rilancio, si sta rivelando l’esatto contrario: metà del personale è fuori. Ventisette lavoratori su cinquantatré, un taglio che non ha precedenti nello stabilimento di via Giulio Pastore e che segna una frattura profonda nel tessuto produttivo del basso Molise.

La procedura di licenziamento collettivo, aperta il 3 dicembre 2025, si allarga: altri dodici dipendenti sono stati dichiarati eccedenti, aggiungendosi ai quindici già coinvolti. Non si tratta di un ridimensionamento circoscritto, ma di una ristrutturazione che attraversa l’intera filiera interna. L’elenco allegato alla comunicazione aziendale — firmata dal legale rappresentante e inviata via Pec a sindacati e Regione Molise — parla da solo: casari, aiuto casari, impiegati amministrativi, tecnici d’ordine, manutentori, magazzinieri, analisti, quadri. Figure con venti, venticinque, trent’anni di servizio, colonne portanti di un presidio produttivo che per decenni ha rappresentato un riferimento per il lattiero-caseario molisano.

La direzione non lascia margini: gli esuberi sono definiti “strutturali”, legati alla dismissione delle attività in cui il personale era impiegato. Le lettere individuali di esubero potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il colpo è pesante non solo per i lavoratori e le loro famiglie, ma per l’intero territorio. Termoli e il basso Molise vivono da anni un progressivo indebolimento industriale: ogni taglio, ogni stabilimento che arretra, ogni reparto che si svuota diventa un segnale ulteriore di fragilità. Qui, però, la ferita è più profonda, perché colpisce un’azienda storica, un marchio che ha attraversato generazioni e che oggi si ritrova a ridisegnare il proprio organico in modo radicale.

La nuova proprietà considera inevitabile la riduzione, motivandola con ragioni organizzative e produttive non più compatibili con l’attuale assetto. Per i ventisette lavoratori coinvolti si apre una fase che nessuno immaginava, soprattutto dopo le rassicurazioni che avevano accompagnato il passaggio societario.

Termoli si ritrova ancora una volta davanti a una crisi che non è solo industriale, ma sociale. Una crisi che interroga la politica regionale, le istituzioni, le parti sociali. E che chiede risposte rapide, perché dietro quei ventisette nomi non ci sono numeri: ci sono storie, famiglie, competenze, identità produttive che rischiano di andare disperse.

Emanuele Bracone