Ecoctrl avvia una nuova selezione: quattro profili richiesti a Termoli

TERMOLI. Ecoctrl, realtà consolidata del comparto metalmeccanico con sede operativa nella zona industriale di Termoli, apre una nuova fase di reclutamento per ampliare il proprio organico. L’azienda, attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi elettrici e impiantistici, ricerca quattro figure professionali da inserire immediatamente, con contratto regolato dal Ccnl Metalmeccanico e possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.

La prima selezione riguarda tre elettricisti e collaudatori elettrici, profili tecnici con esperienza nel settore industriale e competenze specifiche nella lettura degli schemi elettrici. Ecoctrl punta su personale capace di operare in squadra e, preferibilmente, già formato nel collaudo di quadri e impianti elettrici, attività centrale nella produzione aziendale.

Parallelamente, l’azienda apre una posizione dedicata all’area commerciale e amministrativa: un Commerciale Amministrativo con competenze linguistiche su Spagna e Francia. Il candidato ideale deve possedere una conoscenza perfetta della lingua spagnola e una buona padronanza del francese, oltre a un’esperienza consolidata nella gestione dei rapporti con clienti esteri e nelle attività amministrative connesse. Si tratta di un ruolo strategico per l’espansione commerciale dell’azienda sui mercati europei, con particolare attenzione ai rapporti già attivi con la penisola iberica e l’area francofona.

Ecoctrl specifica che le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite WhatsApp al numero 347.3600456, allegando il proprio curriculum vitae. La selezione è già attiva e l’azienda punta a chiudere rapidamente il processo di inserimento, in linea con la crescita produttiva prevista per il 2025.

EB