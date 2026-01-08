Edicole a rischio: piccoli comuni privati dei giornali

CAMPOBASSO. Nuovo allarme per le edicole dei piccoli comuni molisani. Dopo il cambio di distributore a inizio 2026, molti centri minori si trovano di nuovo privi di giornali, con ricadute sul diritto all’informazione e sulla vita delle comunità.

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi edicolanti, accompagnati dall’Associazione della Stampa del Molise, che chiede l’intervento delle istituzioni per garantire un servizio fondamentale per i cittadini.

A Castelbottaccio, borgo di circa 250 abitanti, Vincenzo Tufilli segnala come il nuovo distributore abbia imposto un deposito cauzionale di 800 euro, aggiuntivo alla fideiussione bancaria già richiesta, creando un ostacolo insostenibile per le piccole rivendite. “Chiedere una somma simile a chi gestisce un’attività in un piccolo comune significa condannarla alla chiusura”, afferma Tufilli, sottolineando il ruolo sociale delle edicole come unico punto di accesso all’informazione e ai servizi per una popolazione spesso anziana o non digitalizzata.

A Salcito, Martina D’Alessandro racconta con dolore come la sua edicola, riaperta nel 2023 grazie alla Di Canto Spa, sia stata nuovamente privata della distribuzione. “Le edicole non sono in crisi per i giornali o i social – spiega – ma per chi gestisce la distribuzione, imponendo regole e costi che i piccoli comuni non possono sostenere. Con la chiusura, muore l’informazione e muore la cultura locale”.

L’Associazione della Stampa del Molise evidenzia che il monopolio del nuovo distributore rischia di vanificare i progressi fatti negli ultimi anni, quando grazie all’arrivo della Di Canto Spa furono riaperte circa 40 edicole, aumentando la copertura dei centri minori dal 45% all’80%. Oggi, invece, la situazione sembra tornata al punto di partenza, con numerose rivendite impossibilitate a ricevere giornali.

L’associazione invita le istituzioni a intervenire rapidamente per garantire la continuità del servizio, rivedere le condizioni contrattuali e tutelare i piccoli operatori, sottolineando che edicole e tabaccherie nei piccoli comuni sono presidi sociali e culturali, cruciali per contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione delle comunità.

Il richiamo è chiaro: il diritto all’informazione non può dipendere da logiche di profitto o da barriere economiche imposte dai distributori, soprattutto nei territori più fragili della regione.