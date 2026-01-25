Energie rinnovabili sul territorio con aziende israeliane

TERMOLI. Società israeliane collegate a investimenti in Molise sulla transizione energetica. E’ quanto emerge nel reportage di Internazionale firmato da Luigi Mastrodonato (“Aziende israeliane nelle rinnovabili italiane”, 13 gennaio 2026).

Anche il nostro territorio è entrato nella mappa degli investimenti di gruppi israeliani attivi nelle rinnovabili, in particolare Enlight Renewable Energy, già operante nelle alture del Golan e in progetti legati all’economia dell’occupazione nei territori palestinesi.

Il Molise non viene nominato per caso: è parte di quel corridoio adriatico percepito come facile, poco presidiato, con iter autorizzativi fragili e vaste aree agricole esposte alla pressione di eolico e fotovoltaico industriale.

Qui, dove la densità abitativa è minima e la capacità tecnica delle istituzioni è limitata, ogni progetto esterno rischia di trasformarsi in un’operazione calata dall’alto, senza reale ricaduta locale, mentre il paesaggio e le comunità continuano a pagare il prezzo di una transizione che non controllano.

Il reportage mostra come in Piemonte le stesse aziende pratichino socialwashing e greenwashing per legittimarsi.

Il Molise, invece, rischia di essere il laboratorio silenzioso di processi decisi altrove, mentre la transizione energetica si consuma senza una strategia territoriale efficace capace di difendere il paesaggio e l’agricoltura.

