Giovanna Cesarone Aprile eletta presidente dell’ordine dei Commercialisti

LARINO. L’Assemblea degli iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino ha eletto Presidente la dottoressa Giovanna Cesarone Aprile.

Professionista di solida esperienza e figura già centrale nel precedente mandato come Segretario, chiamata ora a guidare una fase di rilancio dell’Ente in un territorio che chiede competenza, rappresentanza e visione. Accanto a lei opererà un Consiglio composto da Adamo Manes, Giovanna Colombo, Anna Maria Soccorsa Volpe, Giuseppe Chiappini, Fabio Mancini e Gianluca Murazzo, squadra che unisce continuità e rinnovamento in un equilibrio pensato per rafforzare la funzione istituzionale dell’Ordine nel contesto frentano.

La Cesarone Aprile ha indicato come priorità la costruzione di un Ordine più aperto, partecipato e trasparente, capace di dialogare con le istituzioni e di interpretare con lucidità le esigenze del tessuto economico e sociale locale, sostenendo gli iscritti con percorsi di formazione, confronto e crescita professionale.

Eletta anche Federica Mangione come Revisore Unico, mentre il Comitato Pari Opportunità sarà composto da Giuseppina Colaiacovo, Doriana Pescara, Maria Teresa Santoianni ed Enzo Lombardi, chiamati a presidiare un ambito sempre più strategico per la vita degli Ordini professionali.

Al nuovo Consiglio l’augurio di un mandato capace di trasformare la rappresentanza in azione concreta, rafforzando il ruolo dell’Ordine di Larino come interlocutore autorevole del mondo professionale e imprenditoriale del territorio.

