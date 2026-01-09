Il ministro Urso convoca il tavolo nazionale sull’automotive

TERMOLI. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ufficializzato per venerdì 30 gennaio alle 10, a Palazzo Piacentini, la convocazione del tavolo nazionale sul settore automotive, una riunione molto attesa dall’industria e dalle associazioni di categoria sin dallo scorso 18 dicembre, quando Bruxelles ha aperto al possibile rinvio e alla revisione degli standard sulle emissioni di CO2 e alle norme che influenzano la competitività delle case automobilistiche europee.

L’incontro, si legge in una nota del ministero, servirà a condividere con le parti il ruolo attivo dell’Italia nel processo di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2, esaminare la modifica proposta dalla Commissione Ue — con un’attenzione particolare alle flotte aziendali e ai veicoli pesanti — e approfondire le misure di politica industriale per i prossimi anni.

La convocazione del tavolo nazionale arriva in un momento cruciale per il comparto, che negli ultimi mesi ha chiesto chiarezza normativa e un approccio realistico alla transizione energetica, anche alla luce delle pressioni degli industriali per regole più flessibili e misure di sostegno per mantenere competitiva la produzione in Italia e in Europa.

All’incontro parteciperanno le Regioni coinvolte nella produzione di veicoli, le principali imprese del settore, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, chiamati a confrontarsi su linee di lavoro condivise in vista delle fasi decisive della revisione normativa europea.