Mobilità in deroga: il Molise ottiene 2,3milioni per garantire il reddito a 117 lavoratori

CAMPOBASSO. Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente autorizzato il finanziamento della mobilità in deroga per l’annualità 2025, accogliendo con un anticipo senza precedenti rispetto al passato il fabbisogno presentato dalla Regione Molise. Grazie alle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio, sono stati sbloccati 2.300.636,52 euro, che garantiranno la continuità del reddito a 117 lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

Questa approvazione evidenzia un deciso cambio di passo impresso dall’attuale legislatura: se nel triennio 2020-2022 le somme stanziate riuscivano a coprire solo 4 mensilità per annualità, oggi l’amministrazione è stata in grado di assicurare una copertura integrale di 12 mensilità sia per il 2024 che per il 2025, con un impegno economico proporzionalmente molto più consistente e ottenuto in tempi record.

“Il via libera del Ministero non è solo un atto formale, ma il riconoscimento di una programmazione seria e tempestiva. In questa legislatura abbiamo voluto invertire la tendenza: non più interventi posticipati e frammentati di pochi mesi, ma una copertura finanziaria di un anno intero che dà certezze alle famiglie. I dati parlano chiaro: lo stanziamento di oltre 2,3 milioni per il 2025 dimostra che il Molise interloquisce con il Governo centrale con autorevolezza, garantendo una protezione sociale solida e duratura che restituisce dignità al nostro sistema regionale”, ha dichiarato il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

Sulla stessa linea l’assessore regionale al Lavoro, Gianluca Cefaratti: “Questi fondi rappresentano una boccata d’ossigeno fondamentale per 117 famiglie, ma il nostro impegno non si ferma all’assistenza economica. Continuiamo a sostenere l’idea che la mobilità debba essere una fase di passaggio e non un binario morto; per questo auspichiamo che ogni lavoratore coinvolto sia inserito in percorsi di orientamento e formazione personalizzati attraverso il Programma Gol e i fondi Pnrr.

Abbiamo già fornito i riscontri tecnici all’Inps per accelerare i pagamenti e, grazie al potenziamento della nostra rete dei Centri per l’Impiego, puntiamo a favorire un reinserimento reale e dignitoso, allineando le competenze dei molisani alle richieste del mercato attuale.

Come assessorato confermiamo massima precisione amministrativa nell’iter di erogazione e di sostegno ai beneficiari, ribadendo la volontà di non lasciare indietro nessuno e di trasformare il periodo di sostegno al reddito in una concreta opportunità di riqualificazione“.

AZ