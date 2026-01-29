Nuova politica agricola europea, si formano gli operatori degli sportelli Coldiretti

CAMPOBASSO. Coldiretti Molise accelera sulla preparazione interna in vista della nuova campagna Pac 2026, aprendo un percorso di aggiornamento rivolto agli operatori del Caa regionale per rafforzare la capacità di assistenza agli imprenditori agricoli e zootecnici del territorio. Una giornata di formazione intensa, dedicata al Fascicolo grafico 2026, al Quaderno di Campagna e alle funzionalità del gestionale Demetra, ha visto protagonisti Renato Bertocci e Antonio Diana del Caa nazionale, chiamati a fornire strumenti operativi per rendere più chiari e gestibili gli adempimenti burocratici che gravano sulle aziende agricole. Un passaggio cruciale in un momento in cui le mobilitazioni di Bruxelles e Strasburgo hanno riportato al centro dell’agenda europea la tutela del settore primario, ottenendo il recupero dei 90 miliardi sottratti alla Pac: per l’Italia significa poter contare su 10 miliardi destinati ai premi comunitari 2028‑2034, una boccata d’ossigeno per un comparto già provato da anni di crisi economica e volatilità dei mercati.

In questo scenario, Coldiretti ribadisce che la difesa del reddito agricolo resta la priorità assoluta. L’Organizzazione, in stato di mobilitazione permanente, ha avviato una forte azione sindacale per l’abolizione o la profonda riforma del Codice Doganale dell’Unione Europea, la norma che consente a prodotti provenienti da Paesi extra Ue di ottenere la dicitura “Made in Italy” se l’ultima trasformazione avviene nel nostro Paese. Una distorsione che, come sottolinea il direttore regionale Aniello Ascolese, “produce un danno enorme a produttori e consumatori, perché introduce sul mercato alimenti che non rispettano il principio di reciprocità in materia di sicurezza alimentare, benessere animale e norme sul lavoro vigenti in Italia e nell’Unione Europea”. Una battaglia identitaria, che tocca direttamente la credibilità delle filiere locali e la trasparenza verso i cittadini.

Per questo, il presidente regionale Claudio Papa annuncia un’azione istituzionale diffusa: Coldiretti ha inviato una lettera a tutti i Sindaci molisani e al Presidente della Regione Francesco Roberti, chiedendo l’approvazione di specifiche Delibere nei Consigli comunali e nel Consiglio regionale per sostenere la richiesta di abolizione o modifica radicale del Codice Doganale e introdurre l’obbligo di indicare in etichetta l’origine reale di ogni prodotto. Una mobilitazione che parte dal Molise ma parla all’intero Paese, con l’obiettivo di difendere la dignità del lavoro agricolo, la trasparenza delle filiere e il diritto dei consumatori a conoscere ciò che portano in tavola.

EB