Pac, Micone: “Un traguardo per l’agricoltura italiana e regionale”

CAMPOBASSO. “Con estremo compiacimento, ieri è arrivata la tanto sperata decisione della Commissione Europea, illustrata dal presidente della Commissione Ursula von der Leyen, di accogliere, come richiesto dall’Italia, la modifica della riforma della Politica agricola comune nel nuovo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, che nega definitivamente l’ipotesi di tagli e rafforza la centralità del settore agricolo nel bilancio europeo.

Decisione che delinea un nuovo quadro finanziario pluriennale, atto a rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per l’agricoltura, capaci di garantire un reddito equo agli agricoltori e la sicurezza alimentare a lungo termine.

Un ulteriore e straordinario traguardo per l’agricoltura italiana e regionale, quello messo a segno dal Governo Meloni, grazie all’incessante e decisivo lavoro svolto dal Ministro Francesco Lollobrigida, che ancora una volta ha fatto sì che venisse messa al centro la dignità e il giusto riconoscimento dei nostri agricoltori e dei nostri territori.

Operato costruito nel tempo e pienamente condiviso, con dialogo e ascolto, insieme agli Assessori regionali alle Politiche agricole e alla Conferenza Stato/Regioni.

Dunque, un segnale politico importante, una conferma ferma e salda che il Governo Meloni è concretamente vicino agli agricoltori e sostiene la crescita pragmatica dei nostri territori”.

Così ha dichiarato l’assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Molise, Salvatore Micone.