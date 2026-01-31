Parti sociali scettiche sulle prospettive Stellantis a Termoli dopo il confronto al Mimit

TERMOLI. C’è un’Italia che discute, analizza, promette, convoca tavoli e annuncia piani. E poi c’è Termoli, che da anni vive in un limbo industriale che nessuno ha ancora avuto il coraggio di affrontare davvero. Il tavolo nazionale sull’automotive riunito al Mimit avrebbe dovuto segnare un cambio di passo, un’assunzione di responsabilità collettiva, un segnale chiaro verso quei territori che stanno pagando più di tutti la transizione. Invece, ancora una volta, la montagna ha partorito un comunicato. E il Molise resta con le stesse domande di ieri, con le stesse incertezze di sempre, con la stessa sensazione di essere un punto della mappa che tutti citano ma che nessuno mette davvero al centro.

La crisi dell’automotive non è un fenomeno improvviso. È un processo lungo, stratificato, fatto di scelte industriali sbagliate, di politiche pubbliche insufficienti, di una transizione ecologica che in Europa è stata impostata come un dogma e non come un percorso. Ma oggi, nel 2026, questa crisi ha un volto preciso: quello degli stabilimenti italiani che non raggiungono più i volumi minimi per restare competitivi. E tra questi, Termoli è il caso più emblematico. Perché qui la transizione non è un concetto astratto: è una fabbrica che rallenta, è una Gigafactory promessa e mai definita, è una forza lavoro che vive da anni tra annunci e cassa integrazione, è un territorio che rischia di perdere l’ultimo grande presidio industriale rimasto.

Il tavolo di Roma ha messo insieme Governo, Stellantis, sindacati, regioni. Una fotografia completa, almeno sulla carta. Il Ministro Urso ha rivendicato il lavoro svolto in Europa per rivedere il Green Deal, mentre Stellantis ha confermato la centralità dell’Italia e annunciato un nuovo piano strategico a maggio. Ma la distanza tra ciò che si dice nelle sale ministeriali e ciò che accade nei reparti è abissale. Lo ha ricordato con forza la Fim-Cisl: la produzione nazionale è scesa a 380 mila veicoli, lontanissima dall’obiettivo del milione. Un dato che da solo basterebbe a spiegare la gravità della situazione. Ma c’è di più: il costo dell’energia continua a penalizzare l’Italia rispetto ai partner europei, la componentistica è allo stremo, gli ammortizzatori sociali sono diventati la normalità. E in questo quadro, Termoli è uno dei poli più esposti.

Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, ha detto chiaramente ciò che molti evitano di pronunciare: la revisione del Green Deal è importante, ma non basta. Servono deroghe al Patto di Stabilità per investimenti industriali, serve una politica energetica che non lasci le imprese italiane in svantaggio, serve una difesa reale della neutralità tecnologica. Ma soprattutto serve una strategia per gli stabilimenti più fragili. Cassino e Termoli sono i due nomi che tornano in ogni intervento, in ogni analisi, in ogni documento. E non è un caso: sono gli stabilimenti che più hanno sofferto la transizione sbilanciata sull’elettrico, quelli che hanno visto slittare modelli, ridursi volumi, crescere l’incertezza.

Per Termoli, Uliano riconosce l’importanza dell’assegnazione del motore GSE Euro 7, che garantisce una prospettiva oltre il 2030. Ma non basta. Non può bastare. Perché la Gigafactory, che avrebbe dovuto rappresentare la svolta, è ancora un progetto sospeso. Un progetto che Stellantis non ha mai blindato, che il Governo non ha mai accompagnato con un piano industriale chiaro, che la Regione Molise ha provato a sostenere ma senza avere la forza politica e finanziaria per imporre una direzione. E allora la richiesta della FIM è netta: serve una pianificazione alternativa immediata. Non tra sei mesi, non dopo il piano di maggio, non quando il mercato sarà più chiaro. Subito.

La Uilm, con Palombella e Ficco, conferma che a Termoli stanno per partire i lavori preparatori per il cambio EDCT e che il GSE Euro 7 garantirà continuità. Ma anche loro sottolineano ciò che tutti sanno: il piano Stellantis dipende da condizioni di mercato ancora incerte. E quando un piano industriale dipende dal mercato, significa che non è un piano. Significa che è un orientamento, un’intenzione, un’ipotesi. E un territorio come il Molise non può vivere di ipotesi. Non può permettersi di aspettare che il mercato decida se esisterà ancora una fabbrica o no.

La Fismic Confsal aggiunge un altro elemento fondamentale: senza nuovi modelli, senza produzioni assegnate, senza una strategia sull’auto accessibile, nessuno stabilimento può dirsi al sicuro. E Termoli, che negli ultimi anni ha vissuto più cassa integrazione che produzione, è il primo a rischiare. La transizione non può essere solo elettrica, non può essere solo premium, non può essere solo per chi può permettersi auto da 40 mila euro. Se l’Italia vuole restare un Paese che produce automobili, deve tornare a produrre auto popolari, accessibili, competitive. E Termoli, con la sua storia e le sue competenze, potrebbe essere il luogo ideale per farlo. Ma serve una scelta politica. Serve una scelta industriale. Serve una scelta.

La Fiom-Cgil, con De Palma e Lodi, è ancora più dura. Il fondo automotive è stato ridotto da 8 a 1,6 miliardi in cinque anni, senza vincoli sull’occupazione. Le produzioni Stellantis sono ai minimi storici, il 60% dei lavoratori è in ammortizzatore sociale, 10.000 addetti della componentistica rischiano il licenziamento. E mentre l’Europa modifica le regole, il Governo non ha ancora presentato un piano pluriennale credibile. Per questo la Fiom chiede che il tavolo diventi permanente a Palazzo Chigi. Perché la crisi è sistemica, e senza una regia politica forte il settore rischia l’estinzione.

E qui torniamo a Termoli. Perché se c’è un luogo dove questa crisi si vede con più chiarezza, è qui. Termoli è il simbolo di una transizione sbagliata, subita, non governata. È il simbolo di un’Italia che parla di futuro ma non riesce a costruirlo. È il simbolo di un territorio che da anni chiede una cosa semplice: certezza. Non un annuncio, non un titolo, non un “vedremo”. Certezza.

La Gigafactory doveva essere quella certezza. Doveva essere il progetto capace di trasformare Termoli in un polo strategico della mobilità elettrica europea. Doveva essere la risposta alla fine dei motori termici, la garanzia di continuità occupazionale, la prova che anche un territorio periferico può essere protagonista della transizione. Invece è diventata un fantasma. Un progetto che esiste solo nelle dichiarazioni, mai nei documenti. Un’idea che nessuno ha mai avuto il coraggio di cancellare, ma che nessuno ha mai avuto la volontà di realizzare davvero.

E allora la domanda è inevitabile: cosa sarà di Termoli nei prossimi cinque anni? Cosa sarà di uno stabilimento che ha già visto ridursi i volumi, che vive di produzioni transitorie, che non ha ancora un orizzonte definito? Cosa sarà di un territorio che ha costruito la sua identità industriale attorno a quella fabbrica e che oggi rischia di perderla?

Il tavolo di Roma non ha dato risposte. Ha confermato la gravità della situazione, ha ribadito impegni generici, ha annunciato un piano che arriverà tra mesi. Ma non ha sciolto il nodo fondamentale: Termoli. E questo è inaccettabile. Perché qui non si parla di un reparto, di una linea, di un modello. Qui si parla del futuro di un territorio intero. Si parla di migliaia di famiglie. Si parla di una regione che non ha alternative industriali. Si parla di un pezzo d’Italia che rischia di essere cancellato dalla mappa produttiva nazionale.

Il 5 febbraio i sindacati saranno a Bruxelles. Porteranno la voce dell’industria europea. Ma la voce di Termoli chiede qualcosa di più semplice e più urgente: una decisione. Una scelta. Un impegno scritto, verificabile, concreto. Perché senza una scelta chiara sulla Gigafactory, senza nuovi volumi, senza un piano industriale che metta Termoli al centro e non ai margini, il rischio non è la crisi. Il rischio è la fine.

E questa volta, davvero, non c’è più tempo.

EB