Pensioni di febbraio: in Molise pagamenti dal 2 febbraio

TERMOLI. In Molise il pagamento delle pensioni di febbraio partirà lunedì 2 febbraio in tutti i 166 uffici postali della regione. Poste Italiane conferma che, dalla stessa data, l’importo sarà accreditato anche ai titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta e Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito diretto, garantendo così la disponibilità immediata delle somme senza necessità di recarsi allo sportello.

Per chi preferisce il prelievo in contanti, restano pienamente operativi i 100 Atm Postamat distribuiti sul territorio molisano: una rete che consente ai possessori di Carta di Debito o Postepay Evolution di ritirare in autonomia, evitando file e affollamenti negli uffici, soprattutto nei primi giorni del mese.

Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carta di Debito collegata a conti o libretti possono usufruire gratuitamente della polizza assicurativa contro i furti di contante, con un rimborso fino a 700 euro all’anno per episodi avvenuti nelle due ore successive al prelievo, sia allo sportello sia agli Atm Postamat. Una tutela aggiuntiva particolarmente rilevante per gli anziani che prelevano somme consistenti.

Per contenere i tempi di attesa, l’azienda invita i pensionati – quando possibile – a recarsi negli uffici in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi all’avvio dei pagamenti, quando l’affluenza tende a ridursi sensibilmente.

EB