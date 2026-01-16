Pesca, la svolta del credito: l’intesa Ismea–Federpesca per investimenti e futuro del settore

TERMOLI. Nel mondo della pesca italiana, dove l’accesso al credito è spesso un percorso a ostacoli più che una leva di sviluppo, l’accordo firmato tra Ismea e Federpesca arriva come un segnale di discontinuità. Non una firma rituale, ma un tentativo di intervenire su uno dei problemi strutturali del comparto: la difficoltà delle imprese a ottenere finanziamenti per rinnovare la flotta, innovare i processi, sostenere i costi crescenti e restare competitive in un mercato sempre più regolamentato.

Il Protocollo d’intesa, valido per tre anni, punta a rendere più accessibili gli strumenti finanziari di Ismea, a partire dal sistema di garanzie, spesso percepito come troppo complesso o inadatto alle caratteristiche delle aziende ittiche. L’obiettivo è chiaro: semplificare, adattare, accompagnare. Tre verbi che, se tradotti in pratica, potrebbero cambiare il destino di molte imprese che oggi rinunciano a investire non per mancanza di idee, ma per impossibilità di ottenere credito. La collaborazione prevede anche un capitolo dedicato alla formazione. Ismea formerà i rappresentanti di Federpesca affinché possano orientare meglio le imprese nella scelta degli strumenti finanziari e nella gestione delle pratiche. Un passaggio cruciale, perché la distanza tra strumenti disponibili e capacità di utilizzarli è uno dei principali fattori che frenano lo sviluppo del settore. Accanto alla formazione, l’intesa introduce un piano di iniziative informative – convegni, workshop, attività congiunte – per diffondere in modo capillare le opportunità di sostegno economico e finanziario. Un lavoro che punta a creare un ecosistema più consapevole, meno frammentato e più capace di programmare.

Sul fronte politico, l’accordo si inserisce in un contesto in cui il Governo rivendica un impegno crescente in sede europea per difendere la sostenibilità economica della pesca italiana. Un tema che ritorna nelle parole dei vertici di Ismea, il Presidente Livio Proietti e il Direttore Generale Sergio Marchi, che definiscono il Protocollo «uno strumento per rendere più concreto il supporto alle imprese, facilitando l’accesso alle garanzie e alle opportunità finanziarie». Per Federpesca, la firma rappresenta un passaggio strategico. Il Presidente Giovanni Azzone parla apertamente di un settore «fortemente regolamentato e spesso penalizzato da difficoltà di accesso al credito», ricordando come molte imprese non riescano ad avviare investimenti non per mancanza di progettualità, ma per l’impossibilità di ottenere finanziamenti adeguati.

«Rendere gli strumenti finanziari realmente aderenti alle caratteristiche del comparto – afferma – significa sostenere innovazione, rinnovo della flotta e attrattività per le nuove generazioni». Il tema generazionale, infatti, è uno dei punti più delicati: senza nuove leve, senza imprese capaci di investire, senza strumenti che permettano di programmare, il rischio è quello di un lento declino. L’accordo prova a invertire questa rotta, offrendo un quadro più stabile e strumenti più vicini alla realtà quotidiana delle aziende. Resta ora da capire quanto rapidamente le misure annunciate si tradurranno in procedure più snelle, garanzie più accessibili e investimenti reali. Perché il settore, oggi, non ha bisogno di slogan, ma di strumenti che funzionino davvero. E la sfida, come sempre, sarà tutta nella capacità di trasformare un’intesa sulla carta in un cambiamento tangibile per chi ogni giorno lavora in mare.

