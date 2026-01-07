Produzione indietro di 70 anni, il 2025 di Stellantis e sul dossier Termoli resta solo l’incertezza

TERMOLI. Stellantis, produzione 2025 in forte calo. Fim‑Cisl: “Serve anticipare il nuovo piano industriale”. Termoli resta il punto critico della filiera. Abbiamo preso parte alla call nazionale in cui Ferdinando Uliano, numero uno di Fim-Cisl, ha diffuso i dati complessivi del vecchio anno.

La produzione Stellantis in Italia chiude il 2025 con un risultato nettamente inferiore alle previsioni. Secondo i dati diffusi dalla Fim‑Cisl, negli stabilimenti italiani sono state realizzate 379.706 unità, con una contrazione del 20% rispetto al 2024. Le autovetture scendono a 213.706 (-24,5%), mentre i veicoli commerciali si attestano a 166.000 (-13,5%). In meno di due anni, i volumi nazionali si sono dimezzati rispetto al 2023, quando la produzione superava le 751.000 unità.

L’unico sito in crescita è Mirafiori (+16,5%), grazie all’avvio della 500 ibrida e al contributo della nuova Jeep Compass. Tutti gli altri stabilimenti registrano cali significativi: Melfi -47,2%, Pomigliano -21,9%, Cassino -27,9%, Atessa -13,5%. L’ampio ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto quasi metà della forza lavoro del gruppo.

La Fim‑Cisl ritiene necessario anticipare la presentazione del nuovo piano industriale Stellantis, prevista per il primo semestre 2026, e rafforzare gli investimenti già annunciati nel 2024. Il sindacato chiede certezze sui lanci produttivi rinviati, in particolare per le nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia a Cassino, e un consolidamento dei volumi previsti per Pomigliano e Melfi.

Termoli: il nodo irrisolto della strategia Stellantis in Italia

Nel quadro generale, Termoli rappresenta uno dei punti più delicati dell’intera struttura industriale italiana. Lo stabilimento, storicamente dedicato alla produzione di motori e cambi, è direttamente esposto alla riduzione delle produzioni endotermiche e necessita di una nuova missione produttiva definita e stabile.

La Gigafactory, annunciata nel 2021 e successivamente oggetto di ripetuti rinvii e revisioni, rimane un dossier aperto. La Fim‑Cisl sottolinea che, ad oggi, non esiste una pianificazione chiara su investimenti, tempistiche, volumi e impatto occupazionale. L’incertezza pesa sia sullo stabilimento sia sull’indotto locale, che negli ultimi anni ha già registrato contrazioni significative.

Per il sindacato, il nuovo piano industriale dovrà indicare con precisione quali produzioni saranno assegnate a Termoli, quali tecnologie verranno sviluppate e quali livelli occupazionali saranno garantiti. La richiesta è di un intervento rapido, che eviti ulteriori periodi di sospensione o riduzione delle attività.

Prospettive 2026

Il 2026 dovrebbe beneficiare della piena produzione della 500 ibrida, della DS8, della nuova Jeep Compass e, nel corso dell’anno, dell’avvio delle DS7 e della Lancia Gamma. Tuttavia, il recupero dei volumi dipenderà dalla stabilità degli stabilimenti più esposti, in particolare Pomigliano e Cassino.

Per la Fim‑Cisl, solo un piano industriale rafforzato, con investimenti aggiuntivi e nuove assegnazioni, potrà garantire una prospettiva solida all’intero sistema produttivo italiano. Termoli, in questo contesto, rappresenta un passaggio obbligato: senza una definizione chiara del suo ruolo, la filiera nazionale rischia di perdere un asset strategico

Emanuele Bracone

IL REPORT