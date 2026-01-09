Sciopero del trasporto locale, UilT: “Chiediamo la comprensione e il sostegno di utenti e cittadini»

TERMOLI. Sciopero oggi, venerdì 9 gennaio 2026, dei lavoratori di Gtm Srl: dalle 8:59 alle 12:59 il trasporto urbano si ferma per la prima mobilitazione della nuova gestione. Una protesta che arriva dopo mesi di trattative senza sbocchi e dopo la mancata applicazione di un obbligo previsto negli atti dell’affidamento del servizio: la stipula del contratto integrativo aziendale, mai sottoscritto nonostante richiami, incontri e procedure di conciliazione. Una vertenza che, per la Uiltrasporti Molise, non poteva più restare sospesa.

Il sindacato ricorda che il contratto integrativo non è una richiesta discrezionale, ma un impegno formale legato al subentro nella gestione del servizio. Eppure, a distanza di oltre un anno dall’avvio del confronto, nulla si è mosso. Le procedure di raffreddamento si sono chiuse senza accordo, lasciando i lavoratori in una condizione che definiscono ormai insostenibile.

A questo si aggiunge il nodo delle mansioni: gli operatori continuano a svolgere attività non previste dal Ccnl Autoferrotranvieri, facendo riferimento a un accordo aziendale del 1989, scaduto il 31 dicembre 1990 e mai aggiornato. Un impianto considerato superato, non adeguato al costo della vita e non più coerente con l’organizzazione attuale del servizio. In alcuni casi, denunciano i lavoratori, alcune voci economiche non vengono nemmeno riconosciute in modo uniforme, generando disparità interne.

Il volantino diffuso dal sindacato sintetizza così le ragioni della protesta: “La stipula del contratto integrativo aziendale è prevista dal project financing. Tale obbligo è stato confermato dalle istituzioni competenti. Nonostante ciò, il contratto non è mai stato sottoscritto”. E ancora: “La trattativa è in corso senza alcun esito dal luglio 2024. Anche le procedure di raffreddamento e conciliazione si sono concluse con esito negativo. Nessuna reale volontà di accordo. Senza risposte, resta solo la lotta sindacale”. Sul tema delle mansioni, il testo è altrettanto netto: “I lavoratori svolgono mansioni non previste dal Ccnl Autoferrotranvieri, basate su un accordo aziendale del 1989, scaduto e mai adeguato al costo della vita e agli indici inflattivi”. E la chiusura è un messaggio diretto: “Chi garantisce ogni giorno un servizio pubblico essenziale non può continuare a lavorare senza tutele, senza certezze e senza dignità. Questa situazione non è più accettabile”.

Durante lo sciopero è previsto un presidio statico in Piazza Garibaldi, dalle 10 alle 12, al capolinea degli autobus urbani. Sarà il momento pubblico in cui la Uil Trasporti Molise porterà in piazza la vertenza, chiedendo ai cittadini di comprendere le ragioni della protesta. Il volantino lo dice chiaramente: “Chiediamo la comprensione e il sostegno dei cittadini termolesi e di tutti coloro che utilizzano quotidianamente il trasporto pubblico urbano. Difendere i diritti dei lavoratori significa difendere anche la qualità e la correttezza del servizio pubblico”.

EB