“Sistema di accumulo energetico” nell’area del Cosib, entra in scena la società Indy2 srl

TERMOLI. La macchina amministrativa del Comune chiude un passaggio che segna l’avvio della realizzazione del sistema di accumulo energetico, infrastruttura strategica in una fase in cui stabilità della rete, autonomia produttiva e sicurezza energetica sono diventati fattori determinanti per la competitività del territorio.
L’atto, firmato dal dirigente Gianfranco Bove, recepisce la richiesta della Green Bridge s.r.l., proponente originaria, di trasferire il titolo alla Indy2 s.r.l., società con la stessa sede legale (via dei Bossi 6, Milano) e lo stesso amministratore unico, Roberto Lucarelli.
Un subentro che arriva dopo il parere del Cosib – trasmesso il 23 dicembre 2025 e integrato il 13 gennaio 2026 – e dopo la dichiarazione formale della società subentrante, acquisita al protocollo del Consorzio il 22 dicembre 2025.
Il Comune ribadisce che nulla cambia sul piano degli obblighi: restano integralmente valide le condizioni e le prescrizioni della determina dirigenziale n. 1869 dell’8 agosto 2025, esito conclusivo della Conferenza di servizi, comprese quelle derivanti dalla delibera del Comitato direttivo Cosib n. 145 del 17 dicembre 2025.
La voltura non modifica il quadro autorizzativo né le responsabilità operative.
EB