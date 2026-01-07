Trasporto pubblico, per la UilT: tutela occupazionale, regole certe e sviluppo dell’intermodalità

TERMOLI. Sul Trasporto pubblico in Molise, la UilTrasporti interviene con nettezza sulla scelta della Regione di suddividere il nuovo bando di gara del Trasporto Pubblico Locale in due lotti e ribadisce che, al di là dell’impostazione organizzativa, esistono priorità che non possono essere negoziate: la prima riguarda la tutela occupazionale, che per il sindacato deve essere garantita in modo chiaro e vincolante all’interno del capitolato, senza lasciare margini a interpretazioni o rischi di riduzione del personale attualmente impiegato nel servizio.

La UilTrasporti chiede inoltre che il bando introduca regole stringenti sul rispetto del Ccnl Autoferrotranvieri, prevedendo che il mancato pagamento puntuale delle mensilità comporti automaticamente la revoca dell’affidamento, perché la dignità dei lavoratori e la regolarità del sistema non possono dipendere dalla discrezionalità delle aziende. Tra le condizioni ritenute imprescindibili figura anche l’obbligo, per le imprese partecipanti, di essere iscritte all’associazione datoriale di riferimento, requisito che per il sindacato rappresenta una garanzia di corrette relazioni industriali e di piena applicazione delle norme contrattuali.

La UilTrasporti richiama poi la centralità dei contratti integrativi aziendali, strumenti che consentono di valorizzare il lavoro, incentivare la produttività e migliorare l’efficienza complessiva del Tpl, con benefici diretti per i dipendenti e per l’utenza. Sul piano strategico, il sindacato insiste sulla necessità di sviluppare l’intermodalità, soprattutto in connessione con le stazioni dell’alta velocità ferroviaria e con gli aeroporti di prossimità, perché un sistema di trasporto realmente integrato è decisivo per attrarre flussi turistici e superare l’isolamento infrastrutturale che continua a penalizzare il Molise.

La UilTrasporti Molise conferma infine la propria disponibilità al confronto con la Regione, ma ribadisce che seguirà con attenzione ogni passaggio della procedura, mantenendo ferma la difesa dei diritti dei lavoratori e l’obiettivo di un Tpl moderno, efficiente e realmente al servizio del territorio.

EB