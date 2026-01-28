TERMOLI. Uil Trasporti Molise: “Legalità, tutela dei lavoratori e innovazione, Il Tpl ha bisogno di certezze, non di ombre”.

Nel pieno dell’indagine che sta attraversando il settore dei trasporti regionali, con riferimento alla Sati, la Uil Trasporti Molise sceglie una linea netta: fiducia nella Magistratura, difesa dei lavoratori e rilancio strategico del Trasporto Pubblico Locale. Una posizione che arriva in un momento delicato per l’intero comparto, chiamato a garantire continuità di servizio e stabilità occupazionale mentre l’attenzione pubblica resta alta.

La Segreteria Regionale parla con chiarezza:

“La trasparenza è un presupposto irrinunciabile per un servizio pubblico essenziale. Confidiamo che la Magistratura possa fare piena luce in tempi rapidi”, si legge nella nota. Ma il messaggio più forte è rivolto a chi ogni giorno tiene in piedi il sistema: “Vogliamo trasmettere fiducia e serenità a tutti i lavoratori dell’azienda coinvolta. Le lavoratrici e i lavoratori devono restare al centro dei processi di sviluppo. La Uil Trasporti sarà, come sempre, al loro fianco, garantendo tutela normativa e contrattuale senza arretramenti”.

Per il sindacato, la tenuta occupazionale non è una variabile negoziabile: è un pilastro sociale.

“La salvaguardia dei posti di lavoro e dei diritti è un baluardo per la stabilità del tessuto molisano”, ribadisce la Segreteria, richiamando la responsabilità collettiva di istituzioni e aziende in una fase che richiede equilibrio e visione.

Accanto alla difesa, però, c’è la proposta. La Uil Trasporti rivendica il proprio ruolo di sindacato che non si limita a reagire, ma costruisce.

“Continueremo a portare innovazione e produttività nel comparto”, afferma la Segreteria, ricordando i risultati ottenuti con Molise Vola, il progetto che ha rafforzato l’intermodalità collegando il territorio all’Abruzzo Airport.

Un’iniziativa che non è rimasta sulla carta: ha generato flussi, ha migliorato l’accessibilità e ha ottenuto un riconoscimento diretto dalla Direzione dell’aeroporto, che – alla luce dei numeri – ha già chiesto un incremento dei collegamenti. Un segnale che conferma come il Molise, quando investe su connessioni e infrastrutture, produce valore.

“Innovare i servizi e collegare il Molise alle grandi infrastrutture significa garantire futuro e sviluppo”, conclude la Uil Trasporti Molise, indicando una rotta che va oltre l’emergenza e punta a un Tpl moderno, stabile e finalmente competitivo.

EB