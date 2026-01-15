«Una fermata diretta anche per lo scalo “Gino Lisa”»

TERMOLI. La Uil Trasporti Molise alza il livello della battaglia infrastrutturale e chiede ufficialmente a Sita Sud l’istituzione di una fermata diretta all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, oggi in piena espansione con i voli su Bologna, Roma e soprattutto Milano Linate.

Una richiesta che non nasce come semplice proposta tecnica, ma come atto politico a tutela del medio e basso Molise, territori che continuano a pagare un isolamento strutturale che nessuna programmazione regionale, finora, ha realmente scalfito. La lettera, firmata dal coordinatore regionale Stefano Marinelli e dal coordinatore provinciale Nicola Gabriele Scafa, mette in fila un’evidenza che da anni circola tra cittadini, pendolari e operatori economici: il Molise non ha un aeroporto, ma ha uno scalo a meno di un’ora di distanza che sta crescendo e che potrebbe diventare la porta d’accesso naturale per un’area che vive di mobilità obbligata, turismo stagionale e collegamenti verso i grandi hub nazionali. Per questo il sindacato chiede a Sita Sud di inserire una fermata dedicata nelle linee che già collegano il Molise alla Puglia, trasformando un tragitto ordinario in un servizio intermodale gomma–aria capace di ampliare il bacino d’utenza, aumentare la redditività delle corse e offrire finalmente ai molisani un accesso diretto a un’infrastruttura strategica.

La Uil Trasporti sottolinea come l’arrivo dei voli su Linate renda la questione ancora più urgente: Milano non è solo una destinazione, è un nodo nazionale che apre connessioni europee e internazionali, e lasciare il Molise fuori da questa rete significherebbe condannarlo a un’ulteriore marginalità. Da qui l’appello a un confronto operativo immediato con Sita Sud, con Aeroporti di Puglia e con le istituzioni regionali di Molise e Puglia, chiamate a riconoscere che la mobilità non è un dettaglio tecnico ma un fattore di sviluppo economico, turistico e occupazionale. La richiesta della Uil Trasporti arriva in un momento in cui il territorio molisano reclama infrastrutture reali, non promesse: una fermata al Gino Lisa non risolve tutto, ma rappresenta un passo concreto, misurabile, immediatamente attuabile. E soprattutto manda un messaggio chiaro: il Molise non accetta più di essere periferia della periferia, e pretende di essere collegato al Paese come ogni altro territorio.

EB