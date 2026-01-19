CAMPOMARINO-LARINO. Nel corso degli anni avevo sempre sentito parlare dell’Hospice di Larino: persone che vi avevano accompagnato i propri cari affetti da malattie gravi, presi in carico dal dottor Flocco e dai suoi collaboratori. Tutti me ne hanno sempre parlato come se fosse un angolo di paradiso.

Purtroppo, il nove gennaio, dopo essermi consultato con i medici e con la mia famiglia, abbiamo deciso di accompagnare papà in questa struttura, per cercare di garantirgli la maggiore dignità possibile.

La prima volta che sono entrato mi sono trovato davanti a uno scenario non usuale: cagnolini che camminavano nei corridoi e gattini che giocavano. Subito dopo il ricovero di papà, le assistenti sociali hanno parlato con mia mamma, cercando di trasmetterle tranquillità e di non farle pesare l’ambiente in cui si trovava.

Papà, purtroppo, dopo sei giorni è deceduto, ma l’umanità, la gentilezza e la professionalità che ho riscontrato in questo posto non le dimenticherò mai.

Il dottor Mariano Flocco, più che svolgere un lavoro, compie una vera e propria missione: sempre presente, attento e vicino ai suoi pazienti, capace di restituire dignità e, quando possibile, anche un sorriso.

Dottor Flocco, grazie di esistere.

Grazie a Monica e a tutto lo staff, dai fisioterapisti agli infermieri fino agli Oss, per la cura e l’umanità dimostrate.

Andrea Balante