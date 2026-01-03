TERMOLI. «Sono infinitamente grata al dottor Gagliardi, del reparto di Ortopedia di Termoli, per aver gestito magistralmente la mia emergenza di notevole entità.

Sono una paziente plurioperata all’anca, in particolare con protesica da revisione. A causa della rottura della componente protesica femorale, con annesse fratture, fui operata d’urgenza a Milano nel mese di settembre, dove mi trovavo per ragioni personali. L’intervento fu molto difficile, pesante e complesso.

Il 27 dicembre, senza alcun trauma diretto o movimenti rischiosi, il neo impianto si è lussato. Dopo essere stata trasportata in pronto soccorso e aver trascorso molte ore in attesa, effettuata la lastra, il dottor Gagliardi, con rapidità e precisione, mi ha portata subito in sala e ha ridotto manualmente e magistralmente la lussazione.

Che dire se non ringraziarlo di cuore per professionalità, rapidità e attenzione!

Elisa V.».