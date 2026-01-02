Via dei Pruni, interviene la Rieco dopo l’abbandono di rifiuti

TERMOLI. I residenti di via dei Pruni tornano a denunciare l’ormai consueto fenomeno dell’abbandono di immondizia e rifiuti.
Sui marciapiedi sono stati lasciati i resti di petardi esplosi, con involucri e residui sparsi lungo la strada.
Un residente della zona commenta: “Ho fatto alcune foto nella speranza che un vostro articolo possa fare qualcosa per evitare questo scempio annuale almeno in via dei Pruni. L’immondizia abbandonata nelle prime ore del nuovo anno rappresenta un pericolo soprattutto per i bambini“.
L’intervento della Rieco non è tardato ad arrivare. La zona ora è pulita.