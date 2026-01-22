Carlo Marolla unico molisano al confronto nazionale del M5S

TERMOLI. Carlo Marolla, referente giovani del Movimento 5 Stelle Termoli, è stato l’unico molisano invitato a Roma al grande momento di confronto nazionale del M5S: una giornata di lavoro politico che ha riunito attivisti, cittadini ed eletti attorno ai nodi più urgenti del Paese.

Giovani, lavoro, sicurezza, diritti e soprattutto sanità – oggi la vera emergenza sociale certificata da ogni dato disponibile – sono stati il baricentro di un dibattito che non conosce confini regionali e che pretende risposte chiare, coerenti e coraggiose.

Nel cuore dell’iniziativa il confronto diretto con il presidente Giuseppe Conte, occasione per discutere del ruolo strategico delle nuove generazioni nel Movimento e della necessità di rafforzare una rete politica capace di trasformare partecipazione e competenze in azione concreta sui territori. Nello stesso contesto è stata rilanciata con forza la battaglia sul referendum sulla giustizia: una mobilitazione capillare che il M5S sta organizzando per scendere nelle piazze e dire NO a una riforma percepita come una legge salva‑casta, lontana dai principi di uguaglianza e legalità.

Un passaggio politico che conferma la volontà del Movimento 5 Stelle di costruire unità, partecipazione e confronto reale, mettendo al centro giovani, diritti e giustizia sociale, con uno sguardo nazionale ma radicato nelle comunità locali. Il Molise c’è, e continua a far sentire la sua voce.

