Consiglio Regionale del Molise, Pallante riconfermato presidente

CAMPOBASSO. Si è aperta oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 10, la terza seduta del Consiglio Regionale del Molise per l’anno 2026, convocata dal presidente Paolo Pallante dopo aver sentito la Conferenza dei Capigruppo. All’ordine del giorno c’era il rinnovo completo dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni consiliari permanenti, un passaggio istituzionale che segna il giro di boa politico della legislatura e definisce gli equilibri interni dell’assemblea.

La seduta è arrivata all’indomani della nota congiunta delle segreterie regionali dei partiti di centrodestra, che hanno ribadito l’intesa per la riconferma della presidenza del Consiglio a Fratelli d’Italia. La decisione, confermata dall’aula, ha sancito la continuità della leadership consiliare nelle mani di Pallante, consolidando la posizione della maggioranza e assicurando stabilità alla guida dell’assemblea.

Le votazioni si sono svolte uno alla volta e a scrutinio segreto, creando momenti di attesa e attenzione tra i banchi dell’assemblea. Diverse schede sono risultate nulle o bianche, a testimonianza della complessità delle dinamiche interne e della cautela di alcuni consiglieri. Nonostante questo, Pallante è stato confermato presidente, assicurando la continuità della guida politica e amministrativa del Consiglio Regionale.

Al termine della votazione, Pallante ha voluto ringraziare colleghi e cittadini, sottolineando gli obiettivi del suo nuovo mandato.

“Cari colleghi e cari cittadini del Molise, ringrazio tutti voi per aver riconfermato la mia carica. Il mio obiettivo è chiaro, è doveroso per me lavorare per avvicinare le persone alle istituzioni. Il Consiglio regionale deve essere particolarmente attento per il futuro della nostra Regione“.

La conferma di Pallante rappresenta dunque non solo un atto formale, ma anche un segnale di compattezza del centrodestra molisano, impegnato a garantire coesione nella gestione delle dinamiche consiliari e delle priorità di governo.

AZ