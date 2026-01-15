Convocato il Consiglio comunale: la seduta straordinaria “accende” il caso Antonacci

GUGLIONESI. Il Consiglio comunale di Guglionesi è stato convocato per il 16 gennaio alle 16.30, in una seduta straordinaria e urgente. La riunione, indetta dal presidente Paolo Lamanda, arriva in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione.

All’attenzione dell’assemblea ci sarà la segnalazione presentata dai consiglieri di minoranza Riccardo Vaccaro e Giovanni Ciccarone, che chiedono al Consiglio di esprimersi sulla posizione del sindaco Bartolomeo Antonacci. La questione riguarda la possibile incompatibilità tra il ruolo di primo cittadino e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Finmolise, la società finanziaria regionale.

La vicenda non si limita al confronto politico interno. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha avviato un’istruttoria per verificare se il cumulo degli incarichi rientri nelle situazioni vietate dalla normativa sulle incompatibilità nelle società partecipate. Il nodo principale riguarda la natura pubblica di Finmolise e il possibile conflitto tra funzioni amministrative locali e responsabilità gestionali in una società controllata dalla Regione.

La seduta del 16 gennaio potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per chiarire la posizione del sindaco e definire i prossimi equilibri politici all’interno dell’amministrazione comunale.