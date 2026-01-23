Il centrodestra è compatto per riconfermare Quintino Pallante presidente del Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Centrodestra compatto verso il rinnovo degli organi consiliari: Fratelli d’Italia verso la riconferma alla presidenza.

Si apre oggi alle ore 10 la terza seduta del Consiglio regionale del Molise per l’anno 2026, convocata dal Presidente Quintino Pallante dopo aver sentito la Conferenza dei Capigruppo. All’ordine del giorno, il rinnovo completo dell’Ufficio di Presidenza e delle Commissioni consiliari permanenti, in un passaggio istituzionale che segna il giro di boa politico della legislatura.

La seduta arriva all’indomani della nota congiunta delle segreterie regionali dei partiti del centrodestra molisano, che hanno ribadito l’intesa per riconfermare la Presidenza del Consiglio regionale al partito di Fratelli d’Italia. Una scelta che, se confermata in aula, sancirebbe la continuità della leadership consiliare in capo al partito guidato in regione da Filomena Calenda, già vicepresidente uscente e figura di raccordo tra le anime della coalizione.

Il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza, previsto dallo Statuto regionale all’articolo 24, comma 6, si articolerà in tre votazioni distinte: quella per il Presidente (comma 3), quella per i Vicepresidenti (comma 4) e quella per i Consiglieri segretari (comma 5). A seguire, l’Assemblea sarà chiamata a rinnovare le Commissioni consiliari permanenti, con l’assegnazione dei componenti designati alle singole Commissioni secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

La seduta odierna assume un significato politico rilevante anche alla luce della decisione, maturata nel vertice tra i coordinatori regionali, di istituire un tavolo politico permanente per affrontare le principali tematiche regionali e rafforzare l’azione istituzionale della coalizione. Un segnale di compattezza che il centrodestra molisano intende tradurre in una gestione più coesa delle dinamiche consiliari e delle priorità di governo.

Seguiranno aggiornamenti sull’esito delle votazioni e sulla composizione dei nuovi organi consiliari.

EB