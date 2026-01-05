Progetto Comune: “Gli appelli al sindaco Antonacci sono rimasti senza risposta”

GUGLIONESI. Il sindaco di Guglionesi, Leo Antonacci, è finito nuovamente sotto i riflettori a causa della sua doppia carica. Oltre a guidare il Comune, ricopre anche il ruolo di presidente del Consiglio di Amministrazione della FinMolise Spa.

«Il gruppo consiliare “Progetto Comune per Guglionesi”, rappresentato dai consiglieri Riccardo Vaccaro e Giovanni Ciccarone, denuncia che tutti gli appelli rivolti a Bartolomeo Antonacci, finalizzati a rimuovere l’incompatibilità tra la carica di sindaco del Comune di Guglionesi e quella di presidente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise S.p.A., sono rimasti senza risposta.

Pertanto, in data 3 gennaio 2026 è stata attivata la procedura di cui all’art. 69 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che assegna ad Antonacci il termine di dieci giorni per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine, il Consiglio comunale dovrà esprimersi in maniera definitiva e, nell’ipotesi in cui ritenesse sussistente la causa di incompatibilità, inviterà il Sindaco a rimuoverla o a esprimere l’opzione per la carica che intende conservare.

Dunque, ogni consigliere comunale, libero da vincoli di appartenenza, sarà chiamato a pronunciarsi in merito, nell’interesse esclusivo dell’Ente e della comunità.

Approfittiamo di questa occasione per annunciare che, nel corso di una prossima conferenza stampa, forniremo ai cittadini informazioni dettagliate sullo stato delle cose e sull’operato finora svolto, anche in riferimento alla segnalazione inoltrata all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac)».