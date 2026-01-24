Rinviato l’evento con Andrea Orlando previsto a Guglionesi

GUGLIONESI. L’incontro pubblico promosso dai Circoli Pd di Termoli e Guglionesi e programmato per il 30 gennaio a Guglionesi, alla presenza dell’on. Andrea Orlando, è stato rinviato a data da destinarsi.

La decisione è maturata in accordo con la segreteria dell’ex ministro, dopo la comunicazione di indisponibilità da parte delle organizzazioni sindacali, impegnate nella stessa giornata al presidio convocato sotto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una mobilitazione legata al tavolo Automotive aperto dal Governo sulle principali vertenze del settore, con particolare attenzione al dossier Stellantis, tema ritenuto cruciale per il futuro industriale e occupazionale del Paese.

Proprio il ruolo centrale degli interventi sindacali all’interno dell’iniziativa ha portato la segreteria dell’on. Orlando e i segretari cittadini del Pd a ritenere opportuno il rinvio dell’evento, così da garantire la piena partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e preservare la qualità del confronto pubblico.

Una nuova data sarà definita nelle prossime settimane. I circoli Pd di Termoli e Guglionesi comunicheranno gli aggiornamenti non appena il calendario sarà ridefinito.

