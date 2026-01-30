Sanità molisana, il Pd non fa sconti: «Le proroghe non servono, la filiera istituzionale ha fallito»

TERMOLI. Il Partito Democratico del Molise torna a denunciare l’assenza di una qualunque strategia da parte della filiera istituzionale di centrodestra, incapace – dopo anni di annunci e rinvii – di produrre una soluzione concreta per salvaguardare la sanità pubblica regionale.

Mentre migliaia di cittadini hanno riempito le strade di Isernia chiedendo interventi immediati e un cambio di rotta, la risposta del Governo nazionale e della Regione si traduce nell’ennesima proroga: un salvacondotto politico che tutela solo i fallimenti dei Commissari e della maggioranza, senza affrontare né le emergenze né le criticità strutturali del sistema sanitario molisano.

Il Pd ricorda come l’emendamento presentato in Parlamento e bocciato dal centrodestra avrebbe finalmente aperto una fase nuova, prevedendo un contributo straordinario di 120 milioni di euro per coprire il disavanzo sanitario e avviare l’uscita definitiva dal Commissariamento dopo sedici anni di debiti, tagli e ridimensionamenti che hanno colpito ospedali, servizi territoriali e personale.

Una proposta concreta, strutturale, che avrebbe permesso di restituire autonomia decisionale alla Regione e di ricostruire un sistema pubblico oggi allo stremo.

Al contrario, la Regione Molise e il Governo non riescono a reperire le risorse necessarie né per ripianare il debito né per incentivare l’arrivo di medici e operatori sanitari, mentre continuano a finanziare una struttura commissariale che – denuncia il Pd – resta inadempiente e priva di risultati. A ciò si aggiunge l’assenza totale del nuovo Programma Operativo, indispensabile per ottenere i fondi nazionali, e il silenzio sul promesso “Decreto Molise”, annunciato in campagna elettorale come strumento di deroga e rilancio ma mai arrivato sui tavoli istituzionali.

Dopo quattro anni, alle deroghe promesse si sono sostituite solo proroghe.

Per il Partito Democratico, l’emendamento al Milleproroghe rappresenta l’ennesima prova del fallimento della filiera politica e istituzionale di centrodestra, dalla delegazione parlamentare al Governo regionale, già emerso nella recente manovra di bilancio. Nel frattempo, il Consiglio regionale e l’intero sistema politico molisano restano esclusi da ogni processo decisionale, privati del ruolo che spetterebbe loro nella definizione delle scelte strategiche sulla sanità pubblica.

Il Pd ribadisce che il Molise non può più permettersi rinvii: servono risorse immediate, programmazione seria e soluzioni strutturali per evitare un ulteriore arretramento e garantire ai cittadini un diritto fondamentale come quello alla salute. Le proroghe – conclude il partito – non curano nessuno, ma aggravano una crisi che dura da troppo tempo.

