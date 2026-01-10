Dal diploma in quattro anni all’intelligenza artificiale: il Boccardi-Tiberio… la scuola del futuro

TERMOLI. Una Scuola che guarda al futuro e sempre al passo coi cambiamenti: questo e molto altro è l’Istituto “Boccardi – Tiberio” di Termoli, da decenni un riferimento per la formazione dei giovani grazie alla sua capacità di investire in percorsi didattici innovativi, che puntano a sviluppare competenze in linea con le richieste del mondo del lavoro. Quello del “Boccardi – Tiberio” è un ambiente dinamico, aperto e inclusivo nel quale si guarda con attenzione alla costruzione di un futuro solido.

Da anni si punta ad ampliare l’offerta formativa attraverso progetti – tra cui Erasmus, Internazionalizzazione o Certificazioni linguistiche – e una didattica sviluppata in ambienti di apprendimento nei quali ci si può immergere nella Realtà Immersiva e Aumentata, imparando a utilizzare Intelligenza Artificiale e visori. A ciò si aggiungono numerosi altri spazi: palestra, planetario, laboratori e ambienti di Simulazione Navale. Ma non finisce qui. Stage aziendali e collaborazioni con Enti esterni (tra cui Banca d’Italia o Capitaneria) o con l’Università rappresentano delle opportunità concrete per i nostri ragazzi. Ricchissima è l’offerta formativa che permette, al termine della carriera scolastica, di scegliere tra Università e mondo del lavoro!

Accanto ai tradizionali Percorsi Quinquennali (Settore Economico e Tecnologico), c’è l’opportunità di conseguire il diploma in solo 4 anni attraverso un Percorso di studi quadriennale i cui programmi didattici sono sviluppati con le Aziende e gli ITS Academy. Novità del prossimo anno scolastico: la Settimana corta!

I NOSTRI INDIRIZZI

SETTORE ECONOMICO

L’indirizzo AFM (Amministrazione Finanza e Marketing) prepara a diventare un tecnico competente, capace di operare in aziende, banche, studi professionali. L’indirizzo Turismo si focalizza sulle Lingue, sulla comunicazione, l’accoglienza turistica e la gestione delle strutture ricettive e dei servizi turistici. L’indirizzo RIM (Relazioni internazionali per il Marketing) è ideale per chi è interessato al mondo del marketing, della creazione di spot pubblicitari, della gestione delle relazioni commerciali, della comunicazione aziendale, specialmente in contesti internazionali grazie allo studio di ben tre lingue straniere. Inoltre, frequentando il corso RIM Esabac Techno si ha l’opportunità di conseguire un doppio diploma, italiano e francese. L’Indirizzo SIA (Sistemi informativi aziendali) dà modo di entrare nel vivo del mondo dell’informatica aziendale per imparare a creare e gestire software gestionali, reti informatiche, database, sicurezza informatica per gestire reti aziendali.

NOVITÀ – PERCORSO QUADRIENNALE

L’indirizzo quadriennale SIA 4+2 prevede esperienze concrete, collaborazioni dirette con esperti e Aziende. La formazione, integrata e specializzata, sarà supportata dall’uso consapevole dell’IA per un inserimento rapido nei settori strategici del mondo del lavoro.

SETTORE TECNOLOGICO

L’ Indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) è ideale per chi ama progettare, misurare, costruire, immaginare città sicure e sostenibili. La formazione tecnica aggiornata permetterà di inserirsi direttamente nel mondo delle professioni e degli studi ingegneristici. L’indirizzo Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi è rivolto a chi intende diventare tecnico di bordo, responsabile dei motori e degli impianti di una nave con l’obiettivo di formare figure professionali altamente ricercate nel mondo del lavoro. L’Indirizzo Conduzione del Mezzo Navale è pensato per chi vuole navigare davvero imparando le manovre, studiando la meteorologia, il carteggio etc. Rappresenta la porta d’ingresso per diventare ufficiale di coperta. L’Indirizzo di Logistica è pensato per formare figure professionali specializzate nell’organizzazione e nella gestione dei flussi di merci, persone e informazioni all’interno dei sistemi produttivi e di trasporto. Immediato è l’inserimento in aziende di produzione, trasporto e distribuzione, in ambito portuale e intermodale. Vi aspettiamo!

Open Night sabato 10 gennaio 2026 (dalle 18.00 alle 21.00); Open Day giovedì 22 gennaio (dalle 15.30 alle 19.00) e l’evento conclusivo martedì 27 gennaio (dalle 18.00 alle 20.00).