QUINTESSENZA: Territorio, qualità e visione, nasce il il primo Pommery club del Molise a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. QUINTESSENZA, il quinto elemento che accende Santa Croce di Magliano.

Territorio, qualità e visione: quando un locale diventa progetto culturale

Terra, Acqua, Aria, Fuoco. E poi c’è il quinto elemento: l’uomo, la comunità, l’esperienza condivisa.

È da questa idea antica e insieme modernissima che nasce QUINTESSENZA, il locale per spettacoli ed eventi che ha ridisegnato l’identità del rinnovato Bar del Corso di Santa Croce di Magliano, trasformandolo in un punto di riferimento per l’entroterra molisano. Non solo un cocktail bar o uno spazio per la musica dal vivo, ma un luogo che ambisce a diventare presidio culturale, sociale ed economico, capace di tenere insieme qualità, territorio e visione.

Inaugurato il 7 giugno 2025, QUINTESSENZA si presenta fin da subito come un progetto chiaro: ambienti rinnovati, spazi ampliati, un concept definito e una proposta che guarda oltre la semplice somministrazione. Colazioni gourmet, cocktail bar di fascia premium, eventi musicali selezionati e una filosofia che mette al centro l’esperienza sensoriale del cliente. Qui nulla è lasciato al caso: ogni dettaglio concorre a costruire quella che lo staff definisce, non a caso, “la nostra Essenza”.

A meno di un anno dall’apertura arriva un riconoscimento che segna un passaggio decisivo: QUINTESSENZA viene scelto da Pommery come primo POMMERY CLUB DEL MOLISE. Un traguardo tutt’altro che scontato, soprattutto se si considera il contesto. In una regione dove operano locali storici con decenni di attività alle spalle, spesso collocati nei principali centri costieri, è un locale dell’entroterra a ottenere la fiducia di una delle maison di Champagne più prestigiose al mondo. Un segnale forte, che premia visione, coerenza e qualità.

«È un riconoscimento enorme – spiegano dallo staff – soprattutto perché arriva in un momento in cui, durante il periodo natalizio, non avevamo registrato grandi volumi di vendita. Eppure, siamo stati scelti lo stesso. Questo significa che Pommery non guarda solo ai numeri, ma all’identità del progetto». Un’identità che parla chiaro: premium sì, ma mai slegato dal territorio.

Alla base dell’offerta di QUINTESSENZA c’è infatti una scelta precisa: utilizzare prodotti del posto, valorizzando le eccellenze locali e costruendo una filiera corta che coinvolge fornitori e produttori del territorio. Dalle trecce alle burrate, dal pane artigianale alle materie prime utilizzate per la cucina e i cocktail, tutto è selezionato con attenzione. Il caffè è Illy, simbolo di una qualità riconosciuta a livello internazionale, inserito coerentemente in una proposta che punta solo a prodotti di fascia premium, senza compromessi.

Questa attenzione non è solo gastronomica, ma anche etica. QUINTESSENZA dichiara apertamente di tenere alla salute dei clienti, ampliando l’offerta con cocktail analcolici, drink alla frutta e proposte pensate per chi vuole vivere l’esperienza del locale senza necessariamente consumare alcol. Una scelta che intercetta nuove sensibilità e dimostra una visione contemporanea dell’intrattenimento.

Anche la programmazione degli eventi segue la stessa linea. DJ provenienti dalla riviera romagnola, artisti che suonano in club iconici come il Samsara di Riccione, cover band ufficiali – tra cui formazioni dedicate ai Queen – si alternano a DJ e musicisti del territorio, che restano una priorità assoluta. «Fare sistema» non è uno slogan, ma un obiettivo concreto: dare spazio ai talenti locali, creare reti, costruire un’offerta che non importi modelli dall’esterno ma li integri con l’identità del luogo.

Il rispetto del territorio è, infatti, l’asse portante dell’intero progetto. Prima vengono le persone del posto, poi i fornitori del posto, e infine i lavoratori: tutto lo staff di QUINTESSENZA è composto da persone di Santa Croce di Magliano. Una scelta che ha un valore politico nel senso più alto del termine, perché parla di radicamento, di responsabilità sociale, di volontà di restare e investire nel proprio paese.

«Vogliamo rimanere qui – spiegano – vogliamo che il nostro paese si sviluppi, che si crei un indotto di lavoro sul posto». In un tempo in cui l’entroterra lotta contro spopolamento e marginalità, QUINTESSENZA prova a indicare una strada alternativa: non l’emigrazione delle idee, ma la loro messa a terra, qui e ora.

Il riconoscimento come POMMERY CLUB non è dunque un punto di arrivo, ma una tappa. «È la cosa più importante che abbiamo ottenuto finora», ammettono dallo staff, «ma questo è solo l’inizio». Un inizio che racconta come, anche lontano dai grandi circuiti, sia possibile costruire qualità, attrarre attenzione nazionale e internazionale e, soprattutto, credere nel valore del proprio territorio.

A Santa Croce di Magliano, oggi, il quinto elemento ha un nome preciso. E non è un caso.