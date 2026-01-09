Sinergia green Serracapriola-Termoli: la 2R Costruzioni e Servizi srl punta all’eccellenza con Velotti e Kerakoll

TERMOLI. La metamorfosi urbana di Termoli passa per le mani esperte della 2R Costruzioni e Servizi srl. L’impresa, originaria di Serracapriola, sta segnando il passo nel settore della riqualificazione grazie a una visione che mette al centro l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale.

​A fare il punto sulla strategia operativa e sulla partnership con Kerakoll è l’anima tecnica della società, il Direttore Tecnico Romeo Velotti.

​Le parole del Direttore Tecnico

​In un incontro presso uno dei principali cantieri attivi sulla costa termolese, Romeo Velotti ha spiegato le ragioni di un approccio che sta rivoluzionando il mercato locale e non solo:

​”La nostra scelta di legarci a Kerakoll non è puramente commerciale, ma profondamente tecnica,” dichiara Romeo Velotti. “Nel panorama attuale, chi si occupa di edilizia ha il dovere morale di garantire durabilità e salubrità. Ogni cantiere che apriamo a Termoli nasce da un’analisi rigorosa: utilizziamo esclusivamente materiali bio-compatibili che permettono alle abitazioni di ‘respirare’, eliminando i problemi legati all’umidità e alla salsedine, tipici delle nostre zone costiere.”

​Velotti continua sottolineando l’importanza del controllo di filiera:

“Come Direttore Tecnico, la mia priorità è la certezza del risultato. La sinergia con i tecnici Kerakoll ci consente di monitorare ogni fase, dalla preparazione dei fondi fino alla finitura estetica. Questo significa che il cliente della 2R Costruzioni e Servizi srl non riceve solo una casa ristrutturata, ma un manufatto tecnologico che mantiene il suo valore nel tempo e garantisce un risparmio energetico immediato.”

​IL PIANO CANTIERI 2026: L’ESPANSIONE

​Sotto la direzione di Velotti, la 2R Costruzioni ha implementato a Termoli un protocollo di lavoro denominato “Cantiere Zero Emissioni”, che ora si prepara a esportare in tutto il Mezzogiorno.

​Innovazione nei Materiali: Utilizzo di geo-malte per il ripristino strutturale, capaci di resistere alle aggressioni chimiche ambientali più severe.

​Sostenibilità: Riduzione degli scarti di cantiere e utilizzo di prodotti certificati GreenBuilding Rating.

​Formazione: Tutte le maestranze della società seguono corsi di aggiornamento periodici per l’applicazione delle nuove tecnologie Kerakoll.

​IL PUNTO SULL’OPERATIVITÀ

​Un raggio d’azione senza confini

La 2R Costruzioni e Servizi srl si conferma una realtà in forte espansione. Sebbene il cuore pulsante rimanga la sede storica di Serracapriola (FG), la società ha consolidato il proprio raggio d’azione su Termoli, sull’intero Molise e si proietta con successo su tutto il Centro-Sud Italia. Una crescita costante trainata dalla capacità di gestire grandi commesse con la precisione del dettaglio artigianale.

​INFO E CONTATTI

​Azienda: 2R Costruzioni e Servizi srl

​Sede Legale: Serracapriola (FG)

​Area Operativa: Termoli, Molise e Centro-Sud Italia

​Direttore Tecnico: Romeo Velotti cell. 348 350 2447

​Partner Tecnico Ufficiale: Kerakoll S.p.A.