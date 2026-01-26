Tutto pronto al Boccardi-Tiberio di Termoli per il prossimo Open Day di martedì 27 gennaio

TERMOLI. Tutto pronto al Boccardi-Tiberio di Termoli per il prossimo Open Day in programma martedì 27 gennaio, dalle 18.00 alle 20.00.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, l’Istituto di via De Gasperi si prepara nuovamente ad accogliere famiglie e studenti per presentare la ricchissima offerta formativa di una Scuola che da decenni forma professionisti e prepara i propri ragazzi all’Università e al mondo del lavoro.

L’Istituto rappresenta infatti un punto di riferimento solido nell’ambito tecnologico, dei trasposti e della logistica, delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio, dell’economia e del settore linguistico.

Il Boccardi-Tiberio si conferma anche pioniere nell’avvio di percorsi attuali capaci di legare il mondo dell’Istruzione a quello della filiera tecnologico – professionale con opportunità concrete e sbocchi lavorativi immediati.

Erasmus+, progetti internazionali e studio delle lingue (Inglese, Francese e Spagnolo), uniti a competenze e certificazioni tecnico – informatiche, rappresentano una carta in più che gli studenti possono spendere nel futuro.

L’Istituto offre vari percorsi formativi finalizzati allo sviluppo di competenze solide, innovative ed immediatamente spendibili.

L’offerta formativa si articola in indirizzo Tecnologico (Conduzione di Impianti e Apparati Marittimi; Conduzione del Mezzo Navale, Logistica e Costruzioni, Ambiente e Territorio) ed indirizzo Economico (Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing)

Vanto e orgoglio della Scuola è il Percorso Economico SIA Quadriennale (4+2), presente nell’Istituto già da diversi anni, che punta a formare professionisti esperti nel campo dell’intelligenza artificiale e della programmazione, grazie anche a una collaborazione attiva con l’IT’S Academy e le aziende del territorio fin dal primo anno scolastico.

Al Boccardi – Tiberio si può inoltre conseguire il doppio diploma (Italiano e Francese) per via della curvatura EsaBac Techno.

Ma non finisce qui.

Tanti i progetti e gli eventi organizzati dall’Istituto che saranno illustrati durante l’Open Day durante il quale sarà presentata “NaIA”, la nuova nata dell’indirizzo Trasporti e Logistica, l’assistente virtuale.

NaIA è pensata come futuro assistente di bordo. In prospettiva, il sistema sarà collegato alla sala macchine per monitorare in tempo reale i parametri vitali della nave tramite sensori, segnalando eventuali anomalie al comandante.

Da non perdere inoltre, per conoscere l’IIS Boccardi-Tiberio, l’evento conclusivo sabato 7 febbraio dalle 17.00 alle 20.00.