“Il rifugio del poeta”: Gabriella Paduano al centro dell’arte e della parola

PROVVIDENTI. Dopo aver inaugurato lo scorso luglio il “Rifugio del Poeta”, il Comune di Provvidenti lancia la prima edizione del concorso nazionale di poesia “Provvidenti – Il Rifugio del Poeta”.

Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco, ingegner Robert Caporicci, con l’obiettivo di stimolare la creatività, promuovere l’arte e valorizzare il territorio, affrontando temi universali che toccano l’animo umano.

Il concorso, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti del Molise, si avvale della collaborazione della scrittrice e storica Gabriella Paduano.

La partecipazione è gratuita e aperta a cittadini italiani e stranieri. Ogni autore potrà inviare una sola poesia, rigorosamente inedita. I temi ammessi sono: l’amore per il luogo natio, il ricordo, la natura, l’emigrazione.

La giuria sarà composta da personalità di rilievo della cultura molisana. Gli elaborati dovranno essere inviati in formato PDF entro il 30 maggio 2026 all’indirizzo e‑mail: comuneprovvidenti@alice.it.

Per informazioni è possibile contattare il Comune di Provvidenti, Piazza Umberto I n. 9, telefono 0874.841495. Il bando completo è consultabile sulla pagina Facebook Notizia Provvidenti.

Tutti i partecipanti, insieme ai poeti premiati, avranno la possibilità di declamare pubblicamente le proprie opere durante la cerimonia finale, in programma sabato 24 luglio alle ore 20 in via Porta Mancini a Provvidenti: una serata interamente dedicata alla poesia.

Il primo premio consiste in una cena per due persone presso il ristorante L’Oasi di Provvidenti; al secondo e terzo classificato sarà assegnata una targa di merito.

Con questo concorso, Provvidenti ambisce a diventare un punto di riferimento per poeti e appassionati della parola, offrendo uno spazio di riflessione sull’essere umano, sulla lingua e sulla bellezza del dire.

Un’occasione per fare cultura, costruire ponti e coltivare, attraverso la poesia, la nostra più profonda spiritualità.